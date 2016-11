Nathalie hade inte vunnit ett travlopp på sex långa år – då slog Ulvsåskar till med besked

Nathalie Edlund, 25, från Torvalla, både tränar, äger och kör 3-årige Ulvsåskar. Fast varvet kvar såg det minsann inte kul ut alls. Då galopperade Nathalies gunstling, precis som gången innan.

– Då kändes det inte kul, men han är snabb och reparerade fadäsen med besked, konstaterade en lycklig Nathalie efteråt i stallet.

Det var vid Östersundstravets breddtävlingar som Ulvsåskar gav Nathalie hennes hett efterlängtade seger. Till slut visade Ulvsåskar sin kapacitet och talang genom att vinna säkert, trots den kraftiga galoppen.

Nathalie Edlund höjde körspöet i en spontan segergest. Det märktes att triumfen betydde någonting extra.

– Hästen är min och jag äger den tillsammans med mina föräldrar Lars och Margaretha, berättade Nathalie märkbart glad över framgången.

Men det är fler personer som har del i Ulvsåskars första seger i karriären.

– Min bror Daniel Edlund och pojkvännen Jimmy Dillner hjälper mig med balansering och lite annat. Utan deras stöd hade jag inte nått så här långt med hästen, sa Nathalie i segerintervjun.

Hon har sysslat med trav i nästan hela sitt liv. Gått skola på Wången, jobbat som hästskötare i ett par år, men fastän travhästarna betyder nästan allt tänker hon nu söka in och börja läsa till socionom.

– Jag kan inte försörja mig på det här. Måste skaffa en utbildning, fortsatte hon sin berättelse.

Men Ulvsåskar tänker hon fortsätta vårda, träna och köra. Förhoppningsvis kommer segrarna mer frekvent framöver.

– Jag hade vunnit tre lopp förut. Alla under 2010 och samtliga med varmblod, så segern här ikväll var min första någonsin med ett kallblod, berättade hon.

Att hon håller Ulvsåskar högt märks också lång väg.

– Jag är glad att jag fick köpa hästen från uppfödarna i Offerdal och att mamma och pappa köpte in sig i honom. Själv hade jag nog inte haft råd.

Vad hästen kostade är dock en väl förborgad hemlighet.

– Pengar, sa hon, vände sig bort och ville inte avslöja mer än så...

Ulvsåskar gick nya rekordet 1,35,0 med galopp och delade ut glada oddset 10,22 till alla spelare som hade klart för sig. Kanske såg de hästen i förra starten då han visade snabbhet, men då en förödande galopp förstörde alla möjligheter.

Nu satte nog spelarna hjärtat i halsgropen varvet kvar igen när Ulvsåskar även denna kväll kostade på sig en galopp, men det spelade liksom ingen roll. Han var bara bäst i första loppet och därmed var också Nathalie Edlunds långa väntan över. Hon vann senast i juni 2010, men nu bröt hon äntligen den negativa trenden.

ÖSTERSUNDSTRAVET/TISDAG

Lopp 1, 2140 m, kallblodiga treåringar: 1) Ulvsåskar 35,0g (102) Edlund N, 2.Järvsöjerka 35,2 (19) Björk J, 3.Björkbacka Jenta 35,8g (115) Torstemo N, 4.K.A.Rolina 35,9 (183) Svärdfeldt L-Å, 5.Odinson V.A. 35,0g (33) Träskvik J6.S.S.Hjördis 35,5g (68) 7. Hallsta Melodi 44,4 (216), Struken: Åstrons Flamma.Segr. v 3 år e. Spikeld-Rakkås Alma.Äg. Edlund Nathalie, Margaretha & Lars. Uppf. Ulfsgård Ingegärd, Offerdal. Trän. Edlund Nathalie, Östersund. 1,5 längd.Odds: 10,22. Plats: 1,53-1,18-1,71. Tvilling: (2/6) 9,72.

Lopp 2, 1640 m: 1.Smile of Mine 18,2 (71) Djuse M A2.Diamond Coin 19,8 (99) Gustafsson A3.Digger's Veni 18,9 (113) Nilsson T B4.I Am Ash 18,9 (107) Johansson K5.I'm a Hooligan 19,2 (201) Svärdfeldt L-Å6.Doctor Dynamic 19,5 (239) 7. Honung Tooma 19,6 (50) 8. Imakeittheeasyway 23,4g (21) Opl. Kövras Dröm d8g (137).Segr. s 3 år e. Andover Andover-Nomine.Äg. P. Wickmans Trav KB, Kvissleby. Uppf. Sällström Peter & Susanne. Trän. Halberg Jan, Alsen. 6 längder.Odds: 7,12. Plats: 2,23-3,40-2,10. Tvilling: (2/6) 22,53.

Lopp 3, 2140 m: 1.Mr Jonsami 18,6 (23) Fritz L2.Quantum Bond 18,8 (79) Forsberg A-L3.Esmeralda Girl 18,2 (20) Persson J4.Borga E.T. 18,3 (350) Eriksson M5.Going Gunvald 19,0 (258) Edlund N6.Titan Sensation 20,9 (367) 7. Euro Coin 25,7g (326) Opl. Magic By Mail dug (125).Segr. v 8 år e. The Bad Boy-Miss Monami.Äg. Eriksson Å & F:a Backes Häst & Service. Uppf. Larsson Inge, Orrviken. Trän. Eriksson Åke, Vemdalen. 2,5 längd.Odds: 2,31. Plats: 1,11-1,35-1,13. Tvilling: (3/4) 6,05.

Lopp 4, 2140 m: 1.Vinabruden 30,9 (325) Johansson J-O2.Minessa 31,9g (218) Hafstad A3.Moe Finn 32,8g (54) Larsson C-I4.Ennos Zoya 32,1g (281) Carlsson O5.K.A.Pital 33,0 (281) Svärdfeldt L-Å6.Soltuns Kosmos 33,5 (27) 7. Järvsöfjellan 32,7 (83) 8. Soraj 33,7g (567) Opl. Björli Thor 32,9g (70), Sara Slogum 33,0 (312), Brunexa 35,2g (160), Landsom Kungen dug (77), Jerkterna Vind d12g (414), Järvsö Fräckis d8g (413).Struken: Lykkekim.Segr. s 9 år e. Bokli Balder-Nordvina.Äg-Uppf-Trän. Hult Nils, Krokom. 1 längd.Odds: 32,52. Plats: 7,21-6,48-2,66. Tvilling: (5/14) 445,50.

Lopp 5, 2640 m: 1.Cankus Quid 18,9 (326) Lindenbaum V2.Yayas Lelle 19,0g (319) Jonsson M O3.Avena Dangerous 19,6 (73) Jonsson F4.Digital Life 19,1 (268) Emilsson H5.Digital Scale 19,8 (63) Berglund O6.Runaway Train 19,3 (96) 7. Mountain Lindy 19,3g (166) 8. Gekko 20,0 (199) Opl. Quid Jam 19,4 (34), Whateverittakes 20,1 (196), Safari Park 19,5 (77), Alba Doc 20,7g (574), California dug (97), Spirit of Hijala d13g (173).Struken: Flickas Honey.Segr. v 7 år e. Credit Winner-Mackan Grocer.Äg. Hansson Torbjörn & Jennifer. Uppf. Kankkonen Anders, Finland. Trän. Hansson Jennifer, Östersund. 0,5 längd.Odds: 32,61. Plats: 7,53-6,33-2,75. Tvilling: (14/15) 145,28.

Lopp 6, 1640 m: 1.Thithi Erica 16,4 (118) Stark J2.Ediba 16,8 (164) Eriksson M3.Seneca T.P. 16,9 (31) Djuse M E4.Alma Hornline 17,1 (147) Djuse M A5.Borups Miracle 17,4 (94) Karlsson V6.Överlägsna Liss 17,6 (50) 7. La Chaaya's Robina 18,0 (188) 8. Clipper Carat 18,0 (421) Opl. Mighty Moo d9g (29).Segr. s 5 år e. Racer Bourbon-Thithi Ås.Äg. Stall Struggle. Uppf. Strid Folke, Österhaninge. Trän. Torstemo Niclas, Hudiksvall. 3 längder.Odds: 11,89. Plats: 2,32-2,51-1,80. Tvilling: (1/2) 43,68.

Lopp 7, 2140 m: 1.Järvsö Jansing 29,0 (36) Björk J2.Moeses 27,5 (28) Carlsson O3.Svegårdens Loma 29,3 (139) Johansson J-O4.Mys Elden 27,7 (354) Engblom Å5.K.A.Priol 27,9 (77) Larsson C-I6.Hallsta Bamse 29,6 (280) 7. Bork Lasse 29,5g (111) 8. Björli Mai 30,1g (52) Opl. Lunds Lycka 31,1g (616), Andrea Slogum 31,2 (802), Almondo 31,5 (482), Lome Flickan ug (421).Segr. v 7 år e. Fakse-Järvsö Wiggy.Äg. Halvarsson Karl & HB Eriknils. Uppf. Persson Jan-Olov, Hudiksvall. Trän. Halvarsson Mikael, Fåker. 1,5 längd.Odds: 3,62. Plats: 1,82-1,64-1,93. Tvilling: (3/9) 7,33.

Lopp 8, 2640 m: 1.Paying Guest 17,0 (14) Djuse M P2.Jobie Fargo 18,1 (305) Nilsson T B3.Toronto Love 18,1 (43) Djuse M E4.Mellby Vargtass 18,0 (76) Husby S S5.Ines Palema 18,6 (172) Lindenbaum V6.More Muscles 19,2 (465) 7. Origami 19,8 (181) 8. Glen Turner 20,7 (203)Struken: Backes Giganten.Segr. v 8 år e. Banker Hall-Volita du Ling.Äg. Vikström Camilla & Lejonclou Frida. Uppf. Menhammar Stuteri AB, Ekerö. Trän. Djuse Martin P, Kovland. 6 längder.Odds: 1,48. Plats: 1,57-2,51-1,81. Tvilling: (6/8) 13,06.

Lopp 9, 2140 m: 1.Kenedisa Rollax 16,3 (104) Träskvik J2.Clicquots Madonna 16,6 (72) Holm A3.Backes Kosing 17,0 (63) Svärdfeldt L-Å4.Laddergoat 17,1 (151) Djuse M A5.Martha Lou 17,1 (42) Djuse M E6.Malin Blågul 17,3 (310) 7. Prince Demi 17,3 (604) 8. Digital Future 17,9 (153) Opl. Fast Amore 18,4 (49), Quantum Boogie 18,4 (395), Diesel Dee 20,8 (303), Naraja J. dp12 (81), Contador dug (172).Strukna: Kerv, Gjölmes Jet.Segr. s 7 år e. Ken Warkentin-Calmwater Pellini.Äg. Catullus HB, Brunflo. Uppf. Stall Skjutsmåla HB & Hansson Per. Trän. Blomgren Gunnar, Brunflo. 4 längder.Odds: 10,40. Plats: 3,20-1,73-1,77. Tvilling: (9/11) 27,24.