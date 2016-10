Jonna Träskvik efter segern i Dammatchen med suveräne Cobourg Hanover: "Bara att hålla i sig"

Läs även: Norsk seger i storloppet – men hemmaglädje efter landsdelskamp: "Bland det största jag vunnit"

Den unge Brunflotränaren Oscar Berglund köpte in USA-uppfödde 4-åringen Cobourg Hanover i somras tillsammans med Mats Garmager. Och han är imponerad av det han känt i sulkyn under träning efter en lite trög inkörningsperiod.

– Det är det absolut värsta jag kört, säger 23-åringen, som har mycket nytt i stallet:

– Ja, det är helt otroligt. Det kommer nya hästar i stort sett varannan vecka. Det är kul och jag tar gärna fler, säger Oscar Berglund, och berättar i segerintervjun om sin fortsatta hårdsatsning på travet:

– Jag tänker gå proffstränarutbildningen nästa år, hyr ett stall här på banan och har ett hemma i Brunflo, så nu kör vi.

Oscar Berglund fick från sidan av se Jonna Träskvik säkert köra hem segern i Dammatchen bakom Cobourg Hanover. Det var ledning från start till mål och tilläggshästarna gavs aldrig en chans. Den överlägsna segern noterades till sist till fem längder.

– Jonna gjorde ett otroligt bra lopp, säger Oscar Berglund.

Vinnarkusken Jonna Träskvik själv berömde den fantastiska hästen, som hon ansåg vara en av de bästa hon kört:

– Otroligt kul att jag fick köra den. Han var lite rullig, men det löste sig. Det var mest en åktur, bara att hålla i sig.

Cobourg Hanover var favoritspelad till segeroddset 1,96 och körde hem 20 000 kronor.

Östersundsseger i den kampen mot Leangen alltså. I Landsdelskampen för kallblod tog Tröndelagen revansch på Jämtland efter segern i det "varma loppet" där Hans Widells Kirikou drog det längsta strået.

Det var norskt rakt igenom med Töff som tuffade på i ledning länge och sedan tog Pave Faks och Jomar Blekkan över och vann säkert med två längder före landsmannen Lykkje Svarten.

Segeroddset på Pave Faks var 2,75 och kvällen bjöd mest på favoritvinster och låga odds. Men med två lysande undantag i DD-loppen som avslutade V64 – Todays Butterfly/Henrik Svensson i avdelning 5 till 28,62 och Hongslo Gutten/Thomas Mjöen i sista avdelningen med oddset 22,70.

Skrällar som lyfte V64-utdelningen till 33 018 kronor och DD-oddset till 499,75.

Kompletta resultat Östersundstravet fredag 7 oktober:

V64-raden: 3-4-5-7-7-14 (lopp 3-8)6 rätt (50,62): 33 018 kr. 5 rätt 299 kr.4 rätt 30 kr.

V4-raden: 5-7-7-14 (lopp 5-8)4 rätt (51,96): 6 059 kr.

V3-raden: 14-2-4 (lopp 8-10)21 V3-andelar får: 2 354 kr.

Lopp 1 2140 auto: 1) Todays Shotgun, Guro Berg, 16,5 (25) 2) Make It Best, 16,7 (31) 3) Esmeralda Girl, 16,8 (47) 4) Super Lux, 16,9 (75) 5) Going Gunvald, 17,5 (229) 6) Euro Coin, 17,6 (421). Opl: Finding Nemo G.L. (176), Gjölmes Jet (529), Dione Powerline (178). Tvilling(5/6): 4,46. Trio(5-6-9): 18,74. Odds: 2,53. Plats: 1,26-1,27-1,37. Struken: 10.

Lopp 2 2640 auto: 1) Lome Annar, Ulf Ohlsson, 29,7 (12) 2) Hammerstjerna, 29,8 (603) 3) Friprins, 29,9 (620) 4) Karin Slogum, 30,0 (735) 5) Bara Fille, 30,3 (168) 6) Vinabruden, 30,3 (921) 7) Ruskeli Scott, 30,7g (332). Opl: Sara Slogum (604), Lykkekim (1471), Björli Thor (63), Säter Fia (157), Jervjegeren d8g (177). Tvilling(9/11): 26,06. Trio(9-11-7): 299,00. Odds: 1,24. Plats: 1,12-4,09-3,76. Struken: 6.

Lopp 3 2140 1) Kirikou, Ulf Ohlsson, 15,0 (75) 2) Resplendent Caviar, 14,4 (23) 3) Bakkmo Bosse, 15,2 (127) 4) Synjo Star, 15,2 (373) 5) Seven Jersey, 15,2 (136) 6) Supreme Sugar, 15,3 (199). Opl: Thriller Ted (429), L'Orage (36), Baritron (65), Aloxe (838). Tvilling(3/9): 9,49. Trio(3-9-6): 262,12. Odds: 7,59. Plats: 2,04-1,38-2,81.

Lopp 4 2140 1) Langlands Odin, Vidar Tjomsland, 29,2 (26) 2) Hägern T.H., 29,5 (179) 3) Lomex, 29,6g (104) 4) Sjö Vinn, 28,1 (20) 5) Brenne Brakar, 28,3g (56). Opl: Bokli Teddy dug (222), Bonaldo d6g (663). Tvilling(3/4): 17,62. Trio(4-3-1): 74,34. Odds: 2,64. Plats: 1,09-1,94-1,94. Struken: 6.

Lopp 5 2140 auto: 1) Doctor Doxey Zenz, Mathias Andersson, 16,3 (25) 2) O.P.'s Fabulous, 16,3 (23) 3) Uposatha, 16,4 (236) 4) Davici, 16,7g (78) 5) I'll Fixit, 16,7 (116) 6) Balotelli Crown, 17,4 (354) 7) Unaffected Laugh, 17,6 (75) 8) Västerbo Champagne, 17,7 (965) Tvilling(1/5): 3,12. Trio(5-1-4): 37,61. Odds: 2,53. Plats: 1,28-1,17-2,07.

Lopp 6 2140 1) Pave Faks, Jomar Blekkan, 25,5 (27) 2) Lykkje Svarten, 25,6 (39) 3) Töff, 26,4 (100) 4) Kalljor, 26,6g (417) 5) Moeses, 26,2g (177). Opl: K.A.Priol (192), Lome Flickan (461), Jardar (67), Blås Undan dug (43). Tvilling(6/7): 5,33. Trio(7-6-1): 54,82. Odds: 2,75. Plats: 1,57-1,28-2,07. Struken: 2.

Lopp 7 2140 1) Todays Butterfly, Henrik Svensson, 14,4 (286) 2) Magic Number, 15,3 (42) 3) Debbie B.R., 15,3 (50) 4) Fonzan Sund, 15,4 (279) 5) Olympia Gold, 14,8 (17). Opl: Nikita Broline (321), Sonata Ås (175), Monas Invercote (155), Elles W.Linnea (282). Tvilling(1/7): 43,21. Trio(7-1-2): 773,72. Odds: 28,62. Plats: 3,91-1,72-1,82. Struken: 5.

Lopp 8 1640 1) Hongslo Gutten, Thomas Mjöen, 23,7 (227) 2) Spik Vilja, 25,5 (71) 3) Blisjur, 25,1 (81) 4) Bottem Viktor, 25,5 (226) 5) Rikungen, 26,6 (162) 6) B.B.Petter N., 25,8g (278) 7) Horgen Ylva, 26,9 (607). Opl: Andrea Slogum (1456), K.A.Vat (1308), Norrskens Kongen (25), Tandsmärta (1101), Eikprins (409), Höstbo Stig (32), Tenorfaks (908), Hallsta Vinnex d13g (290). Tvilling(1/14): 90,39. Trio(14-1-8): 1499,59. Odds: 22,70. Plats: 6,39-2,67-3,47.

Lopp 9 2140 1) Cobourg Hanover, Jonna Träskvik, 16,7 (19) 2) Be Bop a Lola, 16,4 (334) 3) Vanessa Streamline, 16,8 (126) 4) Julius T.J., 16,8 (73) 5) Blackridge Elvis, 16,8 (387) 6) Bellona Hornline, 17,0 (340) 7) Conrads Angela, 17,0 (537). Opl: Gekko (146), M.T.Furyk (564), French Pride (162), Jobie Fargo (236), Boreas Petes dvänd(43). Tvilling(2/9): 56,53. Trio(2-9-8): 366,98. Odds: 1,96. Plats: 1,45-5,72-2,37.

Lopp 10 2140 1) White Coffee, Henrik Svensson, 17,6 (24) 2) VästerboFeelsoFine, 16,3 (71) 3) Champagne Am, 18,4 (39) 4) Nimitz, 17,7 (543) 5) Upper Class, 17,8 (378) 6) Borups Miracle, 18,6 (526) 7) Honung Tooma, 18,7 (395) 8) Digital Scale, 18,0 (550). Opl: Anders Goodland (632), Cash Life (166), A Big Surprise (507), Ediba (647), Gentle Storm (327), Quantum Boogie (111), Malin Blågul dp(86). Tvilling(4/12): 14,66. Trio(4-12-2): 99,91. Odds: 2,48. Plats: 1,23-1,57-1,53.

Omsättningar, V64: 4 996 881 kr. V4: 419 757 kr. V3: 65 930 kr. DD: 2 908 541 kr. Totalt: 11 313 944 kr.