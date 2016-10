Framgång föder framgång för travtränare Per Linderoth – just nu i riktig medvind

Utropstecknet för dagen var eget tränade 3-åringen Lexington Hall.

– Han kan gå långt. Det är en pampig och snygg häst som jag har stora förhoppningar på, sa Linderoth i segerintervjun.

På stallbacken fick Sporten en längre pratstund med östersundsgrabben som sedan 2007 huserar på Åke Svanstedts tidigare travcamp Mellangård i Matfors utanför Sundsvall.

Där har 37-åringen idag 45 hästar i träning och det går bra. Hittills 86 segrar, 6,8 miljoner kronor inkört bara i år och en segerprocent på drygt femton är inga dåliga siffror.

– Fast det borde kunna gå ännu bättre, säger huvudpersonen självkritiskt där han står på Östersundstravets stallbacke. Platsen där han växte upp med pappa Bertils hästar och därmed fastnade för travet. Ett yrkesval han aldrig ångrat.

Den här oktobermåndagen blir det tre segrar på lunchtravet för Bergsåkerstränaren när han gästspelar på sin tidigare hemmaplan.

Stigge Steel var "så där" enligt sin tränare och Roxy L. N. "gjorde sitt", men superlativen kom först när trippeln fullbordades med redan nämnde Lexington Hall.

Annars flyter det på, om man så säger. Vi kan gå två veckor tillbaks och notera att tempot då var högt och framgångarna remarkabla. Se bara dagsschemat:

Onsag: Solvalla, torsdag: träningsjobb hemmavid och Bergsåker på kvällen, fredag: Östersund, lördag: V75 i Skellefteå och därifrån raka spåret mot Hamburg för internationellt storlopp.

– Då var jag lite matt i pälsen när det blev måndag, bekänner Per Linderoth med ett snett leende.

Fast det gick bra som tusan den helgen. Först slog han till med 87-oddsaren Global Teardrop på V75. Körde in 100 000 kronor på ett bräde och såg till att de flestas V75-kuponger förvandlades från en presumtiv vinstlott till värdelös papperslapp. Ingen hittade alla rätt i en knallsvår omgång.

Dagen därpå körde han Stefan Melander-tränade Cruzado dela Noche i Grosser Preis von Deutschland. Där var förstapriset 100 000 euro, eller 970 000 svenska kronor och Linderoth vann efter en stenhård slutstrid.

– Klart jag tycker det är kul med sådana utflykter, speciellt när det går så bra som i Hamburg. Den egna tränarrörelsen är ändå prio ett, slår han fast.

I Ångermanland har han återväxten. Nio ettåringar, som ska bli framtidens stjärnor. Återväxten måste tryggas.

– Det gäller att hela tiden se framåt. Kolla vad som kan göras bättre. Jobba hårt.

Den här veckan kunde knappast ha börjat bättre. Utflykten hem till gamla jaktmarker gav alltså tre segrar och bara där 70 000 kronor till stallet under en ordinär lunchomgång. Lägg till ett fjärdepris i ett annat lopp och en matlapp så körde Per Linderoth in totalt 76 000 riksdaler denna kulna oktobermåndag.