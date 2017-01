Firar Ulf Ohlsson med Sort Gull?

Vi pratar om Sort Gull i det första dubbel-loppet. Den svarte valacken har länge visat finfin fart, har stabiliserats på senare tid hos Öystein Tjomsland och kommer nu med fyra raka viktorior.

Motståndet är bra, men vi tror att Ulf Ohlsson får fira igen. En annan tänkbar spik är Dragon Powerfly eftersom Per Linderoths 6-åring visat klass tidigare och han har ett lopp i kroppen, men vi väljer att ta med ett par tänkbara motbud.

Per kan också vinna i V64-öppningen med formkortet Joan Chip G.L. som har perfekta förutsättningar. T uffast emot ser Joconelli ut att vara för Ove A Lindqvist. En felfri Sinou´s Beauty tror vi är huvudet högre än konkurrenterna i V64-3, men femtespåret kan ställa till det.

Ottar Rex övertygade senast och får tipset i V64-2, men här förordar vi gardering. I V64-avslutning kanske Ave Maria kan laddas för ledning för Henrik Svensson, men loppet ser jämnt ut och det kan skrälla till här.

Analyser, V64

V64–1: Joan Chip G.L. visade fin form på Bergsåker senast vid seger och får tipset från ett perfekt utgångsläge. Även Joconelli visade klass vid vinst senast och är en given utmanare för Ove A Lindqvist. Super Julio är en bra norrman, men förutsättningarna med åttondespår är inte det bästa. Red Isak harett smygläge och kan överraska med klaff. Power Broline är vass i grunden, men känns bortlottade från bricka 12.

V64–2: Otter Rex har tidigare visat fin fart, men uppträtt osäkert. Senast såg han dock säker ut som ett lås och övertygade stort. Svårslagen om han är lika vass igen. Järvsöjerka går bra varje gång, har ett perfekt utgångslägeoch kan leda länge med Micke Halvarsson. Husnäs Elving och Åstas Marcus är två starka bud som duger gott med klaff. Järvsö Gisela har farten, men galopperar ofta bort sig.

V64–3: Sinou´s Beauty är en bra häst för klassen som felfri har en riktig toppchans för Karin Nilsson. Distansen passar väl, men femtespår är känns inte tryggt, vilket ses som ett frågetecken. Zille Crofter överraskade senast då han avgjorde via en stark 700-meters avslutning. Han har bakspår på tillägg och behöver ha tur på vägen. Det gäller även Googi som blir allt bättre och mycket väl kan slå till här.

V64–4: Dragon Powerfly är en V75-härdad travare som fått ett lopp i kroppen efter uppehåll för Per Linderoth och ekipaget är given första häst och en tänkbar chansspik. All Time La Marc tog ned X.Factor i en härlig upploppsstrid vid det senaste besöket och är given på lappen vid gardering. Jeppas Picasso går bra varje gång och är långt framme igen. Amiral Du Pommeau och Oleander Face kommer därefter.

v64–5: Sort Gull visade stor fart hos Hans Brunlöf, men hos ÖysteinTjomsland har hästen verkligen stabiliserat sig och framgångarna har inte låtit vänta på sig. Fyra raka vinster med mersmak och senast imponerade han verkligen för Ulf Ohlsson. Spik trots bra motstånd. Mix Mollyn är en mycket snabb valack som inledde karriären med sju segrar på åtta starter. Ett framtidslöfte, men det blir jobbigt att nå vår idé här. Hemmahästarna Joel Klipp, Rikungen och Järvsö Jansing utvecklas stadigt och duger om favoriten kommer bort.

v64–6: Klurigt. Ave Maria visade form senast, efter att ha haft en heldel otur under en länge tid. Islossning? Benice Boko är snabb och hon får en fin resa och förutsättningarna till detta är utsökta från innerspåret. Limping Shrimp vann som vår spik inom dubbeln vid det senaste besöket och kan tänkas igen, men ytterspåret är ingen fördel. Claude Guegen vinner inte så ofta men är rejäl och stabil samt har ett bra utgångsläge. Mr Consept, Crimson Pirate,Janne Sisu och OP´s First Girl för de som fyller på.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 10 Rote Lin - 4 Hulte Idun – 11 Fröken Ulli outs. 9 Super.

Lopp 2: 7 Dream The Night – 4 Azrael - 3 Classic Love outs. 6 Mycrazydream.

Lopp 3: 6 Blås Undan – 4 Åsarappen - 9 Häve Alma outs. 8 Torwall.

Lopp 10: 2 Sentence Ås – 3 Borga E.T. – 10 Bella On Tour outs. 7 Åkare Liss.

V64-förslaget 360 rader

Avd.1: 2 Joan Chip G.L., 6 Joconelli res. 4 Snällosåfin, 12 PowerBroline.

Avd:2: 3 Järvsöjerka, 5 Husnäs Elving, 7 Ottar Rex, 8 ÅstasMarcus, 14 Järvsö Gisela res. 10 Agnor, 6 Nordgloria.

Avd.3: 8 Sinou´s Beauty, 11 Zille Crofter, 12 Googi res. 6 Be BopA Lola, 5 Cankus Quid.

Avd.4: 8 Jeppas Picasso, 9 All Time La Marc, 10 Dragon Powerflyres. 7 Amiral Du Pommeau, 13 Oleander Face.

Avd.5: 5 Sort Gull res. 6 Mix Mollyn, 8 Rikungen.

Avd.6: 1 Benice Boko, 4 Claude Guegan, 6 Ave Maria, 8 LimpingShrimp res. 10 OP´s First Girl, 7 Janne Sisu.

Klaringen

Sort Gull (V64-5) är riktigt bra för klassen och vann till synes med mycket krafter i behåll senast. Toppchans felfri och vi spikar.

Draget

Jeppas Picasso (V64-4) har gått klart bra en längre tid, senast bakom Fighting Bax på Solvalla och Ulf Ohlsson vinner många lopp.

Mörka molnet

Järvsöjerka har en fin rad och ett perfekt utgångsläge i V64-2 och kan bli loppets favorit, men flera hästar tillägg har sprungit klart snabbare över medeldistans, så Mikael Halvarssons sto behöver bättra sig om det skall räcka.

Dimman

Det kan bli lite vilda västern med många som laddar direkt och kör tufft inledningsvis i V64-6 och det kan öppna upp loppet.