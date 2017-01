Bol Anna spikas i tuff V4-inledning på Östersundstravet

När Österundstravet kör lunchtävlingar under måndagen är det rätt öppna lopp och det är inte alls givet var singelstrecket skall sitta. Vi väljer att gå ut hårt med att spika Bol Anna i den annars svårtippade V4-inledningen. Hon såg riktigt stark ut senast och att hon inte mäktade med att ta med Krusina som avslutade i 1.28-fart under det sista halvvarvet må vara henne förlåtet.Hon var typ 30 meter före måltrean och vi tror att Mats Gällerstedt hartoppchans till seger den här gången! Inom lunchdubbeln håller vi Casper W.F. högt då han visat stor styrka och klass. Toppchans om han fungerar, men Tobias Eklöfs häst är beroende av fäste i banan och uppträder ojämnt. I första lunchdubbeln blir nog Magaldi favorit från springspår med Ulf Ohlsson, men vi tycker inte att hon imponerat så oerhört mycket och väljer att gardera med bland annat First June Crown som tog sin maiden senast. Ulf Ohlsson blir nog tippad även med Snonsöy Elda i V4-avslutningen då hon håller hög klass, men vi vill ha med Pave Jerkila som har intressanta förutsättningar med Ulf Eriksson och spetsläge.

Analyser av V4-lopp

V4-1:

Ett öppet lopp som är lite av karaktären en eller alla. Vi väljer att gå på vår idé Bol Anna, som gick riktigt starkt senast! Hon snabbstartade till täten från fjärdespår men galopperade och fick överlämna täten till Krusina. Återkom och försökte utmana den senare som tvåa i en snabb avslutning. Lyckades inte komma förbi, men var långt före trean i mål och gav ett rejält intryck. Vi tror mycket på Mats Gällerstedts sto här och singlar. Klurigt bakom henne. Järvsö Gisela har springspår och farten men galopperar ofta bort sig.

V4-2:

Anders Wallins Magaldi får tipset på sin fina jämnhet, på springspår och på att Ulf Ohlsson sitter upp. Farmens Karisma har visat väl såbra fart som den förra men ett snävt femtespår kan ställa till det. Påstartvolten har vi First June Crown som tog sin första seger senast och DiggerCrown-dottern kan leda länge. Here I Go Again har ännu inte vunnit, men Per Linderoths häst blir allt bättre och har ett passande utgångsläge.

V4-3:

Casper W.F. har fin styrka, är riktigt kapabel för klassen ochfungerar han fullt ut är det toppchans för Tobias Eklöf, men valacken bröt ned utvändigt om ledaren i slutkurvan senast och galopperade bort sig. Given i resonemanget, men är inte att lita på! Fitzcarraldo har också styrkan som sin främsta egenskap och var duktig som tvåa i comebacken. Spår åtta är inte det bästa, men Ulf Ohlsson har ju en stor träffprocent. Alvena Valva är betydligt snabbare en kort bit än de tidigare och är farlig om hon får ligga ”på rulle”. Happy Ruda var duktig vid det senaste besöket.

V4-4:

Ett stolopp! Tipset får Pave Jerkila som har spännande förutsättningar med spetsläge och Ulf Eriksson i sulkyn. Hon vann hela fem lopp ifjol och kan mycket väl dra hela vägen. Snonsoy Elda är loppets mestmeriterade travare och Ulf Ohlssons uppsittning kan absolut runda allt, men 40meter är mycket att ta in och det är lite frågetecken runt hennes dagsform.K.A.Laspinga har ett spännande utgångsläge och Håkon Jo-dottern kanske kan fåen bra i resa i rygg på vår idé. Spikmira gick bra på Leangen senast och är ett platsbud.

Klaringen

Bol Anna (V4-1) har två vinster på tio försök och visade kraftigtförbättrade takter senast! Vi tror på toppchans för Mats Gällerstedts sto ochspikar i ett annars vidöppet lopp!

Draget

Julius T.J. (V4-2) har två segrar på Östersundstravet tidigare ochkan vid rätt resa avsluta riktigt starkt. Ett spännande skrällbud!

Mörka molnet

Kashmir (V4-1) har en fin rad och norrmannen lär bli en delbetrodd, men Mjöens häst står 20 meter sämre till denna gång och det blir tungtatt runda samtliga.

Dimman

De bästa hästarna i V4-3 har de sämsta utgångslägena på grund avspårtrappan. Det kan ibland öppna upp loppen så det kan löna sig att ta mednågra mindre betrodda också!

Tips övriga lopp

Lopp 5: 9 Robis Tova – 10 Amiral Du Pommeau – 2 Nicke Hall outs. 8Kristine

V4-förslaget 40 rader

Avd.1: 6 Bol Anna res. 8 Bråna Disa, 5 Tallmons Wilsen

Avd.2: 2 First June Crown, 3 Here I Go Again, 9 Farmens Karisma,10 Magaldi, 12 Julius T.J. res. 8 Mountain Lindy, 6 Zille Crofter

Avd.3: 8 Fitzcarraldo, 9 Casper W.F., 11 Harry Ruda, 15 AlvenaValva res. 13 Space Cadet, 4 Fantom Håleryd

Avd.4: 2 Pave Jerkila, 9 Snonsöy Elda res. 4 K.A.Laspingla, 8 Spikmira

Dagens lunchdubbel-förslaget 5 rader:

Avd.1: 2 First June Crown, 3 Here I Go Again, 9 Farmens Karisma,10 Magaldi, 12 Julius T.J.

Avd.2: 9 Casper W.F.

