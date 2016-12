Äntligen ny seger för Ennos Zoya – vann på Bergsåker

O

lle Carlsson satt i sulkyn – för tolfte gången på de 25 starter som Ennos Zoya gjort under sin treåriga karriär.

Segern blev knapp och togs med huvud. Tempot i loppet accelererade de sista 500 meterna till att ligga på 28,4-tempo. Eldgrej/Stefan Edin styrde länge loppet, men Olle Carlsson lyckades styra fram Ennos Zoy till seger på sista biten.

Östersundshästens triumf var den första sedan juni i fjol. Årets säsong har för övrigt var ganska blev i jämförelse med 2015. En orsak till det är att Ennos Zoy bara gjort sju starter mot 15 i fjol.

Prissumman i segerloppet var 20 000 kronor – den näst högsta i femårringens karriär.

Resultat:

Lopp 1, 2140 auto: 1) Queer Fish/Sören Eriksson, 14,3 (13) 2) Elegance Brodde, 15,7 (76) 3) Nelle Pride, 16,1 (515) 4) Cantab Sisu, 16,4 (432) 5) Prince Cobol, 16,4 (81) 6) Fantastic Ås, 16,7 (606) 7) Krypton Eye, 17,0 (340). Opl: Treess Ribston d8g (488), Crimson Pirate d9g (223), Fonzan Sund dug (118). Tvilling(2/7): 4,37. Trio(2-7-8): 95,55. Odds: 1,31. Plats: 1,04-1,35-2,93. Strukna: 9 och 12.

Lopp 2, 1640 auto: 1) Igucci/Troels Andersen, 13,6 (22) 2) Sally Steel, 14,4 (48) 3) Mr Concept, 14,5 (260) 4) Eliax, 14,6 (78) 5) P.J.Winner, 14,7 (201) 6) Xpecttheunexpected, 14,9 (70) 7) French Pride, 14,9 (605). Opl: Prince Consort (325), Cash'em Online (230), Inez Fri (320), Global Office (147), Coolwater In (173). Tvilling(2/7): 8,56. Trio(2-7-5): 117,69. Odds: 2,26. Plats: 1,42-1,79-4,27.

Lopp 3, 2640 auto: 1) Casper W.F/Tobias Eklöf, 16,8 (57) 2) X.Factor, 16,9 (19) 3) Googi, 17,0 (406) 4) Thed Ty Tass Zet, 17,0 (76) 5) Clinoh Olympic, 17,0 (181) 6) Alvena Urläcker, 17,3 (303) 7) Superinga, 17,7 (111) 8) Somekindofmonster, 17,9 (558). Opl: Fast Amore (767), Viktor Barsk (643), Magic By Mail (1247), Ikon Håleryd (573), Quid Jam (462), Ivan de Luxe (376), Benromach dug (100). Tvilling(7/15): 6,61. Trio(7-15-6): 305,50. Odds: 5,71. Plats: 2,19-1,44-4,27.

Lopp 4, 1640 auto: 1) Likeonway/Troels Andersen, 14,9 (25) 2) Carlos Madonna, 15,2 (151) 3) Vilma Spring, 15,3 (28) 4) Rebecka Broline, 15,7 (91) 5) Taxi Jane, 15,9 (592) 6) Farmens Karisma, 16,0 (76) 7) Odessa Face, 16,1 (434). Opl: Sheba (155), Unique Olivia (507), Conrads Angela (635), Cool Curves (706), Apple Action (191). Tvilling(2/9): 32,74. Trio(9-2-1): 165,57. Odds: 2,58. Plats: 1,21-1,64-1,14.

Lopp 5, 2140 m: 1) Ennos Zoya/Olle Carlsson, 30,6 (87) 2) Eldgrej, 30,6 (29) 3) Soraj, 30,7 (154) 4) Högheimsfax, 31,3 (48) 5) Hage Faks, 31,3 (88) 6) Harnsta Spiken, 31,4 (467) 7) Lillvilja, 31,8g (606) 8) Nordanviktor, 31,8 (408). Opl: Järnäs Gärda (797), Guli Ulven (835), Marino Rasken dug (50), Järvsöfjellan d11g (256), Bara Fille d10g (116). Tvilling(2/7): 14,58. Trio(2-7-1): 381,40. Odds: 8,70. Plats: 2,41-1,32-2,79. Strukna: 4 och 12.

Lopp 6, 2140 1) Unfaithful/Rikard N Skoglund, 19,7 (183) 2) Epicus, 20,3 (33) 3) Crazy Bourbon, 20,4 (64) 4) Arnie's Best Boy, 20,4g (66) 5) Cayenne Kap, 20,7 (26) 6) Brown Ale, 21,1 (117) 7) Sky Gold, 22,9g (276). Opl: Kövras Dröm (446), Sunlight Over (454), Key to Euro dug (192). Tvilling(2/9): 21,34. Trio(9-2-8): 224,24. Odds: 18,39. Plats: 3,67-1,89-1,73.

Lopp 7, 2640 auto: 1) Tand Tuff/Jan-Olov Persson, 28,8 (20) 1) Moeses, 28,8g (41) 3) Solberg Jerkeld, 28,9 (275) 4) Lome Lykt, 28,9 (97) 5) Mys Elden, 29,1 (573) 6) Kleppe Manden, 29,4 (173). Opl: Högda Kvikk (586), Pliggfaksen d7g (34). Tvilling(5/8): 4,10. Trio(5-8-2): 22,30, (8-5-2): 34,36. Odds: 1,03/2,06. Plats: 1,49/1,47-3,32.

Lopp 8, m: 1) Ready Lane/Jimmy H Andersson, 17,0g (15) 2) Quality Tilly, 16,8 (43) 3) Ina Hall, 16,9 (83) 4) Tourbillon, 17,3 (154) 5) Josefin Sånna, 18,2 (1462) 6) Menominee, 17,5 (316) 7) Bus Å., 17,9 (1898) 8) Woodland, 18,0g (159). Opl: True Blood Pellini (776), Obsli Qualita (1048), Canadian Pace (369), Spirit of Hijala dug (1004). Tvilling(2/11): 4,72. Trio(2-11-7): 27,81. Odds: 1,50. Plats: 1,01-1,02-1,06. Strukna: 9 och 14.

Lopp 9, 2140 m: 1) Mankemang/Per Linderoth, 17,1 (222) 2) Photo Man, 17,4 (24) 3) Joconelli, 17,9 (35) 4) Lindsey Vonn, 17,4 (62) 5) Åkare Liss, 17,5 (209) 6) May Lear, 18,1 (417) 7) Carlos Santana, 18,1 (77) 8) Devdas T.J., 18,3 (1577). Opl: Monday Night (536), Fury Tooma (112), Titan Sensation (1480), Behind Blue Eyes (898), Dragon d11g (1104), Vemyras Molle dug (922). Tvilling(4/8): 33,61. Trio(4-8-1): 507,33. Odds: 22,23. Plats: 3,03-1,29-1,51. Struken: 2.