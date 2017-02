Haldo Hansson Minne flyttas – snöbrist är orsaken

Haldo Hanssons-Minneslopp går på söndagen. Tävlingen är flyttad från Trångsviken till Åkersjön på grund av snöbrist.

– Det var helt barlagt och grönt i Trångsviken så vi kommer att köra på plan B i Åkersjön, säger P-O Eriksson.

Arragörerna Trångsvikens IF, Frösö IF och Alsens IF har tagit emot fler många anmälningar än väntat till det klassiska loppet som hade sin start för första gången 1958.

– Vi brukar ha cirka 80 anmälningar men nu är vi uppe i 110. Loppet krockar med Sverigecupen som går i Mora, så vi tappar några åkare från eliten dit, men annars har vi många anmälda. Dessutom kan man efteranmäla sig till söndagmorgon, P-O Eriksson.