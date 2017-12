Johan Olsson om nya livet som motionär, företagare och deltagare i På spåret: "Blev lite starstruck"

Medan det svenska skidlandslaget för fullt förbereder sig mot ett OS i februari har den före detta landslagsåkaren Johan Olsson andra mål. Den 4 mars ska han stå på startlinjen i Vasaloppet. Väl i Mora kommer han att ha klarat en Svensk klassiker. Tidigare under året har han simmat Vansbrosimmet, cyklat Vätternrundan och sprungit Lidingöloppet. Han är också aktuell i "På Spåret".

– Jag försöker att se mig själv som motionär, även om jag såklart är en ganska bra motionär med tanke på att jag slutade för lite drygt ett halvår sedan. Men jag har väldigt mycket av motionären i mig, när jag sticker ut och tränar kör jag järnet varenda gång i sann motionärsanda, säger han.

I de flestas ögon tränar Johan Olsson fortfarande mycket, under vintern 1-2 timmar om dagen inför Vasaloppet. Trots det är skillnaden mot för hur det såg ut tidigare stor.

– Jag har kunnat vara hemma mycket, hämta och lämna på förskolan och vara mycket mer närvarande. Den, i mina mått mätt, lilla träning som jag gjort inför klassiker-loppen har jag kunnat ta när barnen varit på förskolan. Jag har inte behövt lägga undan tid för träning när de har varit hemma.

Efter 13 säsonger i världscupen och med flera OS och VM bakom sig var det just längtan efter att kunna vara mer med familjen som gjorde att han valde att avsluta elitkarriären. I dag driver han och hustrun Anna ett företag tillsammans där Johan bland annat är ute och föreläser. Det innebär en hel del resor men också en möjlighet att vara ledig på ett annat sätt än tidigare.

– Mycket i vår verksamhet är ju relaterat till att jag har varit elitidrottare. Ofta när man tänker egenföretagare kanske man tänker snickare, eller någon som driver en liten IT-byrå. Men det jag gör är ju till stor del relaterat till min idrottskarriär. Det händer ju att jag träffar människor som frågar vad jag jobbar med och inte känner till min bakgrund, då brukar jag säga att jag är företagare och föreläsare och berätta om min tidigare karriär, berättar han.

Att kunna vara ledig från jobbet på ett annat sätt än tidigare är något han tycker är skönt.

– När jag är hemma nu så är jag verkligen här, det tycker jag är väldigt skönt. Så var det inte förut, då tränade jag ju två pass om dagen och var aldrig riktigt ledig utan idrottandet låg över mig hela tiden.

Att ha loppen i svenska klassikern att träna för har varit ett bra sätt att trappa ner för Johan. Han har också fått känna på hur det är att vara nybörjare.

– Jag simmade i 53 minuter men var helt slut när jag kom i mål på Vansbrosimmet. Det var en utmaning för mig. Inför loppet crawlade jag 3 000 meter i Njurundahallen. Jag läste på Vansbrosimmets hemsida och där stod det att man bör ha gjort det innan loppet, så då var det bara att göra det. Men jag har aldrig tidigare behövt gå in på arrangörens hemsida för att läsa hur man ska göra.

När det kommer till skidåkningen är Johan Olsson allt annat än nybörjare. Men det blir faktiskt första gången som han åker Vasaloppet.

– Jag kommer säkert att falla in i tankarna att "jag ska vara med ända in". Det är inbyggt i min hjärna att jag ska kunna vara med och kämpa om tätplaceringarna. Det blir nog jättetufft mentalt att ställa om under loppet. För jag tror nog, helt ärligt, att jag inte kommer att fatta förrän jag blir frånåkt. Även om man kan säga till sig själv innan att "jag är inte lika bra som förut" så tror kroppen något annat rent instinktivt, säger han.

Johan berättar att tävlingsmänniskan i honom numera får utlopp på andra ställen än i skidspåret.

– Jag har märkt i sällskapsspel och andra smågrejer att när jag inte längre tävlar i skidor så börjar jag tävla i andra saker. Så trodde jag inte att det skulle bli.

I vinter får tv-tittarna se Johan Olsson tävla i det populära frågeprogrammet På spåret tillsammans med författaren Denise Rudberg. Programmet är ett av Johans favoriter, så att tacka ja till att vara med var självklart för honom.

– Jag har vuxit upp med "Hassan" och deras busringningar, så Kristian Luuk och Fredrik Lindström som var med där och som är programledare i På Spåret är som riktiga superstjärnor för mig. Så jag blev lite starstrucked när jag träffade dem.

Hans styrkor i programmet tycker han är musik och att han, tack vare sitt frekventa resande, har ganska lätt för att känna igen olika platser runt om i världen.

– Men jag insåg ganska sent att alla verkade plugga för det här. Så när jag skulle försöka göra det mot slutet såg jag nog ut som en galen professor, med papper överallt och olika anteckningar och egenritade Sverigekartor runt mig. Min vana trogen startade jag lite för sent med att plugga.

Familjen Olsson flyttade till Sundsvall från Östersund för drygt tre år sedan, ett beslut de varit mycket nöjda med. Här finns en stor del av deras familjer och geografiskt passar staden bra när de behöver resa.

– Vi känner oss verkligen som Sundsvallsbor och är väldigt nöjda och glada att vi flyttade hit. Döttrarna har redan en Sundsvallsdialekt, berättar Johan.

2016 bytte Johan klubb till Stockviks SF och han öppnar för att göra några tävlingar för klubben den här säsongen.

– Det kan nog bli någon liten överraskning i Stockviksdräkten i vinter. Jag hoppas på det i alla fall. Vi får se om det kanske kan bli någon stafettstart på SM. Sedan hoppas jag på att kunna åka några lokala lopp, säger han.