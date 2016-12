Läsartext: Jemtland Innebandy F-02 mötte ett starkt Vattjom

Ett offensivt JIB F02 bjöd hemmapubliken på riktigt bra och spännande innebandy. Redan i början av matchen skapade Jämtarna flera chanser framför Vattjoms målbur. Efter denna anstormning kom Vattjom tillbaka och kunde skapa välbehövligt andrum med hjälp av eget bollinnehav. Andra perioden inleddes med bra passningsspel av JIB F02 och flera målchanser.

– Idag bjöd vi upp till säsongens bästa anfallsspel, det var som om laget fått en offensiv injektion, säger tränaren Tomas Wallin.

Matchen var bitvis tuff och resulterade i fyra utvisningar och en straff till Vattjom men ställningen var fortfarande 0-0 efter två perioder. Fyra minuter in i tredje period fick JIB F02 en av sina spelare utvisad och Felicia Karlsson slog in 0-1 för Vattjom. Det gav JIB F02 ny energi och de började pressa motståndarna hårt. 10 minuter in i tredje perioden kom Amanda Ottosson fri och kunde passa Ebba Mård som reducerade till 1-1, som också blev slutresultat i säsongens kanske tuffaste match.

– Riktigt roligt, säger spelaren Olivia Wallin och fortsätter:

–Vi ägde matchen så jag ser det här som en seger.