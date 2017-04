Jonna Loo förlänger med IBK Dalen: "Kändes självklart att skriva på för två år till"

Loo har noterat två passningspoäng på sina 26 matcher under säsongen. Nu står det klart att hon stannar ytterligare två år i Umeå och IBK Dalen.

– Den första säsongen i SSL har varit väldigt kul och lärorik för mig. Jag trivs superbra i Umeå och IBK Dalen. Det kändes självklart att skriva på för två år till, säger Jonna Loo i ett pressmeddelande.

Från klubbens sida ser tränaren Claes Bredemo den 21-åriga backen som en perfekt pusselbit i lagbygget.

- Jonna kom in under försäsongen i laget och har för varje vecka utvecklats mer och mer. Hon har utvecklats till en backklippa och det är ingen som skjuter igenom hennes skottäck. Hon passar perfekt in i Dalen och ärverkligen inte rolig för motståndarna att möta, säger tränaren Claes Bredemo.

