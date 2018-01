Uppgifter: ÖFK köper loss målvakten Andreas Andersson från Gefle

Andersson tillhör Gefle IF, men lånades ut till ÖFK under den gångna säsongen och gjorde ett bra jobb som andremålvakt i klubben. Och nu verkar det alltså bli mer allsvenskt spel under 2018.

Sajten Fotbollstransfers.com skriver att klubbarna är överens om en permanent övergång och att affären väntas bli officiell den närmsta tiden.

Den 26-årige målvakten har tidigare spelat i bland annat Elfsborg, Sirius och Ljungskile. Han mäter 192 centimeter och väger 88 kilo.

MER OM ÖFK

► (+) ÖFK samlas efter semestern – se direktsändningen från ÖP-hallen här

► (+) Så mycket kostar biljetterna till ÖFK–Arsenal: "Alltid varit transparenta i att det skulle bli en prishöjning"

► (+) Unik tidslinje: När Wenger vann första titeln kvalade ÖFK på Lövstas grus

► Landslagsdebut för "Sotte" när Sverige kryssade – Sema imponerande: "Spelat till sig VM-plats"

► Glädjen för ÖFK – VM-drömmen kan rädda kvar Sema i klubben: "Måste inte gå"