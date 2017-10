ÖFK bättre än Champions League-jättarna – här är listan

Läs också: Här tar ÖFK:s Europa League-rivaler ställning: "För ett tolerant Berlin och en öppensinnad värld"

Rankingen bygger dels på de fyra senaste säsongerna och lagens insats i Europaspelet under dessa år, men också poäng som tjänats in i kvalspel och gruppspel i de båda turneringarna under året. En seger i gruppspelet av Europa League ger exempelvis 2 rankingpoäng.

ÖFK ligger på 35 plats under säsongen 2017/2018 efter två matcher spelade i gruppspelet. Före lag som Borussia Dortmund och Olympique de Marseille.

Toppar gör Tottenham, tätt följt av Manchester United, Chelsea och Manchester City. Idel engelska lag i toppen, dock utan engelska tränare.

När det gäller de övriga svenska lagen återfinns IFK Norrköping finns på 135 plats, AIK på 94 plats och Malmö FF på 93 plats.

