Historisk landslagsdebut för Saman Ghoddos när Sverige föll mot Elfenbenskusten

Ghoddos byttes in med en kvart kvar att spela mot Oscar Lewicki och fick en offensiv position till vänster på mittfältet under matchens slutminuter.

I matchens sista ordinarie matchminut hade Ghoddos ett skottförsök som senare ledde till en hörna som blev resultatlös. Resultatet förblev oförändrat under Ghoddos tid på planen. Utöver skottet var Ghoddos inblandad i ett par kampsituationer på mittfältet där han både fick frisparkar med och mot sig samtidigt som han tog ansvar i det defensiva arbetet.

Sverige tog ledningen i den första halvleken efter ett självmål från Elfenbenskusten, men efter en sen kvittering i slutet av första halvlek vände Elfenbenskusten matchen och gjorde 2–1.

– All heder till spelarnas insats och deras vilja att följa spelet vi vill spela, sade förbundskaptenen Janne Andersson till TV12 efter förlustmatchen.

Ken Sema, som spelade i svenska landslaget under OS-truppen i somras, blev kvar på bänken under hela matchen. En som däremot fick chansen var AIK:s Alexander Isak, som blev den näst yngste landslagsmannen genom alla tider när han hoppade in i matchen.

Nästa match under januariturnén spelas på torsdag mot Slovakien.

