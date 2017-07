Här får Potter träffa Potter: "Två trollkarlar i en bild"

TV: Otippade hyllningen till Potter – får älgkalv döpt efter sig: "Den ser bättre ut än mig"

För två veckor sedan berättade Moose Garden att en älgkalv döpts efter ÖFK-tränaren Graham Potter.

– Jag känner mig väldigt hedrad, det är ett som är säkert, sade Graham Potter till Sporten då.

Under måndagen publicerade Moose Garden en bild på tränaren Potter tillsammans med älgkalven Potter tillsammans med en bildtext på engelska som beskriver den stora dagen när älgen fick träffa sin idol. Två trollkarlar i en bild, skriver Moose Garden om mötet i Orrviken.

På torsdag väntar nästa stora möte för Graham Potter och hans ÖFK när Fola Esch från Luxemburg gästar Jämtkraft Arena.

ÖFK öppnade biljettförsäljningen för årskortsinnehavare under måndagen och för medlemmar under tisdagen. Under tisdagsfömiddagen fanns 1 959 av de cirka 6 300 biljetterna till matchen kvar.

Läs mer inför matchen:

Fola Esch–spelaren om lagets succé i EL–kvalet: "Hittills är det en sensation"

Darijan Bojanic väntar fortfarande på sin chans i ÖFK: "Jag kommer inte ge upp"

Har aldrig vunnit över ett svenskt lag – nu ska de möta ÖFK

Tuffa perioden fortsätter – så ser skadeläget ut i ÖFK: "Han fick rejält ont"

Se Falkarnas galna mottagande av ÖFK-stjärnorna på flygplatsen: "Det var riktigt stort"