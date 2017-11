Ghoddos efter avancemanget: "Ville inte matchen skulle ta slut"

För en gångs skull var ÖFK någon form av favoriter i en Europa League-match. Frågorna var många; skulle man palla favorittrycket? Skulle man kunna spela lika avslappnat som vanligt?

Svaret blev ja.

Efter att Curtis Edwards skickat in en boll från höger, gick den in i Zorjamålet via en bortaförsvarare och gav hemmalaget ledningen. När Saman Ghoddos i den 77:e minuten dundrade in 2–0 med en snyggt distansskott, var saken klar.

ÖFK är klara för sextondelsfinal i Europa League – något som ett svenskt lag inte gjort på tio år.

– Jag kan inte beskriva det, helt fantastiskt, säger målskytten Ghoddos till Kanal 9 efter matchen och fortsätter:

– Man ville inte matchen skulle ta slut, synd den bara är 90 min.

Även Graham Potter är inne på samma bana:

– Jag är otroligt stolt. Vi gjorde allting bra, som man måste för att vinna fotbollsmatcher i Europa League, säger han till Kanal 9 och svarar på frågan om han kände att laget klassades som favorit inför matchen:

– Kanske lite, men vi vet att vi hade möjligheten att gå vidare. Riktigt stolt över att grabbarna kunde fokusera på vad som behövde göras.

Framtiden kommer alltså kantas med fotboll för Jämtlandsklubben en bit in på 2018 också.

– Nu har vi en spännande match i Berlin kvar, dit det kommer komma 2-3000 östersundare. Ikväll ska vi njuta.

– Det är bra för Sverige att ett svenskt lag går igenom gruppspel. Visar att om vi kan göra det kan andra lag också göra det.