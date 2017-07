Bachirou matchhjälte i första mötet mot Fola Esch

Fotbollsfebern efter Galatasaraymötet hade hunnit lägga sig lite inför mötet med Fola Esch hemma. Hypen var inte lika stor och det blev ingen biljetthysteri som senast. Norra stå var tom och täcktes av en stor ÖFK-banderoll medan Falkarna hade slutit upp på södra läktaren istället.

ÖFK satte tidigt hög press och hade flera lägen som Curtis Edwards var med och drev upp några anfall. Dock i en väldigt tight box av Fola Esch där bollen inte kunde tränga igenom i de inledande försöken. Om Fola Esch började blekt så vaknade de till efter kvarten spelad och tvingade ner ÖFK-försvaret och Aly Keita tvingades boxa ut två bollar under kort tid över ribban till hörna för gästerna.

Men trots att gästerna låg tätt på i press och även kunde leta sig fram så lyckades Östersund bäst i anfallen. De fick till och med in en boll när kapten Brwa Nouri lyfte fram en boll till Ken Sema som kunde placera in bollen, men domaren vinkade bort målet för offside. I övrigt var det inte riktigt det ÖFK-spel vi är vana att se. Första halvlek bjöd en del felpass som stoppade något som kunde varit mer för hemmalaget.

Men i andra halvlek slog hemmapublikens favorit, Fouad Bachirou in ledningsbollen för ÖFK. Sedan fick han spela följande minuter till ljudet av Falkarnas "Vi har Bachirou", en krydda som höjde stämingen rejält. Jamie Hopcutt fick byta med Alhaji Gero i halvlek och när han kom in gav även han en frisk fläkt uppåt. Hopcutt som avgjort många matcher åt ÖFK på just sina effektiva inhopp fick tidigt chanser i andra halvlek.

Utöver Hopcutt bytte Graham Potter Mukiibi mot Mensiro och sedan Sema mot Bertilsson. Byten som tydde på att Potter ändå ville gå för fler än ett mål. I 78:e minuten fick Fola Eschs ytterback Kirch sitt andra gula kort och blev därmed utvisad. I och med det tvingades gästerna att spela med en man mindre sista minuterna. Spelet med en man mer var inget som ÖFK kunde utnyttja, men Bachirous mål räckte för att ta tre poäng i första mötet mot Fola Esch.

Östersunds FK – Fola Esch 1–0 ( 0–0)

Målen: 1–0 (50) Fouad Bachirou

Domare: Yevhen Aranovskiy

Publik: 6 061