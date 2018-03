Efter SM–avhoppet – ryggproblemen sätter stopp för Ingemarsdotter: "Ägnar mig åt motionsträning"

Redan under världscupavslutningen i Falun började Ida Ingemarsdotter känna av ryggproblemen. Under SM–veckan i Skellefteå hade hon tänkt att köra flera distanser men hon körde bara masstarten i 15 kilometer innan hon valde att ställa in resten av tävlingarna på grund av ryggen.

– Jag fick problem med ryggen innan Falun. Jag var väl i bra form men jag kände att ryggen påverkade mig framförallt i klassisk stil. Det blev sakta men säkert bättre och jag hoppades på att kunna genomföra SM. Efter första distansen hade jag så ont så därför bestämde jag mig för att åka hem. Det var bättre att låta det läka ut så jag slipper dras med det alldeles för länge i vår så jag kan börja träna när jag vill det, säger hon.

Vad beror ryggproblemen på?

– Det är nog summan av kardemumman, tävlande och resande. Elitidrott är egentligen inte hälsosamt, säger hon.

Ryggproblemen har hindrat Ingemarsdotter från att träna normalt.

– Efter SM vilade jag ett par dagar och sedan har jag ägnat mig åt motionsträning och det kommer jag att göra nu, säger hon.

Ingemarsdotter hoppas att ryggen ska vara i bra skick tills i mitten av april för att kunna köra fjälltopploppet och SM–teamsprinten.

– Förhoppningen är att jag ska stå på startlinjen då och åka fort. Det är det jag hoppas på men prio ett är att ryggen ska vara helt okej. Det blir bättre och bättre, säger hon.

Hon kunde dock inte hålla sig ifrån tävlandet under långfredagen när Åsarna IK arrangerade skidloppet Åk en mil, vinn en bil.

– Jag stängde väl elitklassen. Det är ett jättefint arrangemang och när klubben gör det tycker jag att det känns som en självklarhet att vara här och åka. Även om jag inte kunde göra det på ett tävlingssätt så kan man gör det på ett annat sätt, säger hon.

Läs mer från skidloppet:

Landslagsåkarens ryck räckte till seger före långloppseliten i Åk en mil, vinn en bil: "Det var självklart att komma hit"

Se bilderna från skidfesten Åk en mil, vinn en bil här

Andersson fick vika sig – nerspurtad av vasaloppsmästarinnan Lina Korsgren i Åk en mil, vinn en bil: "Varken jag eller Lina ville dra"

Maja Lind 17 år åkte en mil och vann en bil: "Det känns sjukt"

Åk en mil, vinn en bil – livsviktigt arrangemang för Åsarna IK