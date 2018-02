Lisa Norrlander knep SM-silver trots förkylning: "Kände mig ändå stark"

Läs också: Figur-SM i curling avgjordes i Sundsvall – här är vinnarna

Lisa Norrlander, 16, Östersunds CK, tog ett silver efter att ha gått till final efter två bra serier under lördagens inledande omgångar. En rejäl förkylning under förra veckan var dock nära att stoppa debuten i figur-SM.

– Jag tog rejäla doser vitaminer, hostmedicin och laddade med massor av sömn, säger Lisa som ändå är nöjd med helgens insats.

– Jag kände mig ändå stark och tog ledning i början av finalen men fick några hårfina och onödiga missar på ett par figurer och tappade tolv viktiga poäng och då ryckte ”Bella” ifrån, kommenterar Lisa finalen.

Kajsa Olaisson, från Gävle som under säsongen spelat tillsammans med Lisa i ÖCK:s unga elitserielag blev trea efter särspel mot Thea Sundgren, Härnösand, Ellen Kåbjörn, ÖCK slutade sexa och utanför finalheatet.

Segrande Isabella Wranå, landslagsspelare från Sundbybergs CK var det inte mycket att göra åt, Isabella hade i finalserien 68 poäng, vilket endast är 2 poäng från svenska rekordet för damer och några poäng bättre än herrklassens segrare Per Carlsén, Sundsvall Curling. Per har en diger meritlista med medaljer från olika SM och EM i lagspel, men det var den första guldmedaljen för Per i figurspel.

Klassen för rullstolscurling vanns av Gert Erlandsson, Örebro, Zandra Reppe, Östersunds CK som spelar i landslaget för rullstolscurlare missade dessvärre finalen efter att ha slutat på sjätte plats i kvalomgångarna.Inskickat av: Jörgen Nilsson