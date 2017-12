Andreas Olsen: Hur jag blev spelexpert i grekisk radio

Måndag 21 augusti.

Den planerade tv-kvällen byts ut till att jag pratar i telefon i köket i ett par timmar. Min fru dokumenterar mig med sin telefon samtidigt som hon skrattar högt.

"Well, we have this thing called messmör. It's sort of a local delikatess", stammar jag fram.

Som vanligt upplever jag att min engelska automatiskt blir sämre när jag pratar med någon annan som inte har engelska som modersmål.

"And in the lake, there's a myth about this monster. The lake freezes in the winter. You can walk on it. You can even drive a car on the ice."

I andra änden av luren fortsätter den grekiska journalisten entusiastiskt att pumpa på med frågor om Östersund.

Jag har vid det här laget redan pratat med honom vid ett tiotal tillfällen från att vi träffades första gången under presskonferensen i Thessaloniki en knapp vecka tidigare. Jag har dessutom hunnit medverka i hans radioprogram för att berätta vad det är för märkligt lag som Paok nu ska behöva dänga för att ta sig till Europa League.

Nu ska han färdigställa en längre text till sin tidning om det "iskalla paradiset" Östersund och vill veta allt.

"Andreas, my brother! Tell me more about the monster. Can you send pictures of it?"

Jag fortsätter att prata om Storsjöodjuret, de ljusa sommardagarna och den vidriga vintern ett tag och skickar till slut några bilder från min telefon.

Resultatet blev ett helt uppslag i hans tidning.

Många osannolika saker har inträffat detta år. Att en bild föreställande mig med barnvagn på Storsjöns is skulle publiceras i en grekisk tidning är ändå något som sticker ut för egen del.

Efter att min nyvunne grekiske vän varit på plats på Jämtkraft Arena för att referera Aly Keitas räddning i både radio och till tidningen reste han hem, förälskad i vår stad.

Han fortsatte att ringa titt som tätt för att kolla hur läget är i "beautiful Östersund".

En dag tog det skruv ytterligare. Han bad mig läsa upp ett par meningar på svenska som han skulle använda som vinjett i radio. Jag fick berätta vem jag var och att jag skulle lämna tips inför helgens allsvenska omgång varje fredag.

Jag, som har svårt att säga nej, berättade aldrig att mina största spelmeriter är att jag en gång haft fem rätt plus ett tilläggsnummer på Lotto. Jag spelade in vinjetten och skickade varje fredag några tips.

Om jag räddade den grekiska ekonomin och fick medalj av Gianis Varoufakis?

Nej.

Efter några omgångar med katastrofala tips uteblev mailet med frågan om var mina tips var inför den sista omgången.

Jag tror att min tid som spelexpert i grekisk radio är över.

Läs också:

Malin Andersson Junkka: Finns det en jourhavande telefon att ringa för oss som blivit beroende av ÖFK?

Kicki Gustafsson: Därför blev ÖFK:s vänsterback Gabriel Somi "flyttryktad"

ÖFK släppte biljettinformationen för tidigt: "Det första som vi kommunicerade ut var felaktigt"