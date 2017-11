Minnesord: Ingrid Handmark, Brunflo

Vår mamma Ingrid föddes i Haga, Lockne där hon växte upp med två systrar och under en tid även en fosterbror.

Förutom folkskola och fortsättningsskola gick mamma på Torsta under vintern 1943-1944. Under en tid efter skolan arbetade mamma med matlagning och allehanda göromål på Jälla lantbruksskola utanför Uppsala. Hon hade även tjänst hos landshövding Torsten Löfgren i Östersund. Hon arbetade också hemma på gården som föräldrarna Per och Lilly drev.

1952 gifte sig mamma med vår pappa Sigvard och de övertog året efter gården från föräldrarna. De fortsatte att driva lantbruket fram till i början av 1990 då pappas sjukdom gjorde att de valde att upphöra med verksamheten.

De fick 1988 ta emot Svenska Mejeriers Riksförbunds (SMR) guldmedalj för leverans av prickfri mjölk under 25 år. Medaljen delades ut av kung Carl XVI Gustaf vid en högtidlig ceremoni i Stockholms konserthus.

Djur och natur betydde mycket för vår mamma. Hon älskade att vara ute och plocka bär och vandra i skogen, ofta tillsammans med sina systrar Birgit och Astrid. De tre höll ihop under många år och gjorde resor runt länet tillsammans. En uppskattad resa var att åka till Åre och njuta av en god kopp kaffe och wienerbröd på favoritcaféet.

Förutom resorna var hon alltid i rörelse genom långa promenader och cykelturer så länge hon kunde. Ett populärt utflyktsmål på cykelturerna var gårdens fäbodvall i Hållsta.

Samtidigt som hon skötte lantbruket serverade hon på Fåkers Wärdshus under många år. Hon arbetade också med lokalvård på flera företag. Mamma var medlem i Röda Korset och lade många timmar på att ta emot och sortera kläder och andra gåvor som skänkts till Kupan.

På senare tid fick mamma stöd i hemmet av hemtjänsten då hon behövde hjälp med det dagliga. Den hjälpen var mycket uppskattad, hon uttryckte ofta tacksamhet över den fina omvårdnad hon fick av alla.

Mamma dog stilla och lugnt i sitt hem. Hon får till slut för evigt vandra hand i hand med sin kärlek, vår pappa.

Sov gott, älskade mamma!

Barnen