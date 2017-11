Swingtime på Lugnet

En av de mera livaktiga bland Östersunds olika boendeformer för äldre är Östersundsbostäders trygghetsboende Lugnet på Infanterigatan 17. Häromkvällen spelade där Oldtimers Swing and Sweet i samlingslokalen så att det nästan kom att uppstå spontandans. Men publiken på ett 40-tal personer drömde sig i stället tillbaka till de tider då de svängde runt i dansens virvlar till just denna sort av kramvänlig dansmusik.

I bandet finns glädjespridarna Ove Magnusson, Stig Lundstedt, Rudi Edlund, Bo Andersson, Björn Werner, Ulf Wengborn och Kerstin Wiklund som vokalist. Bland de populära låtarna hördes I Love Old Fashioned Things, Autumn Leaves, As Times Goes By och Polkadots and Moonbeams.

Initiativtagare var Uno Essvall, en av Lugnets profiler. Publiken välkomnades av Anita Lindqvist som för övrigt varje onsdag tränar ett tiotal dragspelsflickor i musikgruppen Jamtståschan till nya musikaliska framsteg. De boende i Lugnet har utöver sina lägenheter tillgång till övernattningslägenhet, gym med löpband, bastu, tv-rum, läsecirklar, sommarens blom- och trädgårdsodling i pallramar med mera.

Själva ordnar de boende också middagar, luncher och kaffeservering med stöd av Evy Sillström med företaget Jämtpuls. Evy har blivit en värdinna för Lugnets invånare med ansvar för tillsyn och service. Hos henne kan de boende också beställa städning, fönsterputsning och hårvård.

Nästa gång blir det whiskyprovning på Lugnet.

Tage Levin