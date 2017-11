Föreningsliv: SPF Seniorerna Frösön

Majvor Enström i planeringskommittén hälsade alla välkomna och gav en kort redogörelse för dagens programpunkter.Arrangörerna lade vikt på att få en dag med så brett utbud som möjligt inom teman som rör hälsa och friskvård. Helt naturligt pendlade man även in på sjukvård. Överläkare Mattias Schindele med bland annat ansvar för utveckling av internetbaserad sjukvård i vår region, berättade under rubriken Framtidens sjukvård – snart här. Han gav oss inblick i vilka möjligheter det kan finnas för diagnostisering och behandling på distans, i nära framtid. Detta är speciellt intressant i vår region med gles befolkning som ändå bör kunna ställa krav på tillgänglig hälsovård i nivå med vad boende i tätsamhällen har tillgång till. Han betonade vikten av att hela landets sjuk- och hälsovård ingår i ett datasystem som kan kommunicera med varandra för att på så sätt få kunskap om patientens hälsohistorik. Likaså gav han exempel på hur man via internet kan jobba med delar sjukvården praktisk taget med hela världen. Ett mycket uppskattat föredrag!

Efter denna aha-upplevelse var det Marianne Olssons tur att ge oss en liten inblick i yoga, med tyngdpunkt på medicinsk yoga som är mycket aktuell för vår åldersgrupp. Det ska nog mer tid till för att helt kunna ta till sig grunderna för yogans ideologi, men kanske var detta en inspiration till att lära sig mer för en del. Må bra med yoga som föredraget kallades ger vissa förhoppningar!

Efter detta var det tid för lunch och bensträckare och inte minst samtal. I vanliga fall kan intagande av lunch ge en viss däst, trött stämning, men icke i detta fall! Nu var det dags att aktivera var och ens inneboende talang för körsång. En idéspruta vid namn Anders Hedén gjorde entré med sin gitarr och meddelade att nu var det sång i stämmor som gällde. Deltagarna delades in i fyra grupper och fick var sin strof att plugga in och sedan var det full fart hela halvtimman som Anders hade till sitt förfogande. Ett bra inslag i programmet!

Det var ett riktig uppåt gäng som sedan fick ta del av Friskis och Svettis tränare Frida Johanssons information om behovet och nyttan av att hålla sig i form och att det aldrig är för sent att börja med fysisk aktivitet anpassad till ålder och förmåga. Och som hennes föredrags titel antyder, Hälsofördelar med fysisk aktivitet, så är nog det helt korrekt.

Nu var det frågan om att lyssna riktig noga och ta till sig nästa tema: Att hantera hjärtstartare. Rolf Jonsson är utbildare i användningen och han demonstrerade och förklarade mycket pedagogisk hur denna apparat fungerar. Det kändes mycket tryggt när han berättade vilken fantastisk hjälp man har när någon plötsligt får hjärtstopp. Den är inprogrammerad på så sätt att en röst ger instruktioner från första sekund man tar den i bruk. Mycket värdefull kunskap!

Mellan olika programpunkter var avsatt några minuter för bensträckare och samtal. Väl i linje med dagens ämne. Så var dagens sista talare beredd. Den icke okända tidigare, numera pensionerade, kirurgen Nisse Simonson med rätt att lyfta pekfingret när man missköter sig. Dagens föredrag hade han kallat Lev frisk längre vilket har samband med hans senaste litterära alster. Om sanningen ska säjas så chockade han en del med att bannlysa potatis, ris, bröd och pasta, samt socker. Man såg för sitt inre hur torftiga de flesta måltider skulle bli. Om man tycker han har rätt eller inte får bli upp till var och en, men kul att lyssna på är han i vilket fall som helst. Och en bra avslutning på en mycket intensiv dag är när man med ett leende på läpparna lämnar lokalen.

Eli Widmark