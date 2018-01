Föreningsliv: SPF Seniorerna Brunflobygden

Medan vi samlades hördes tissel och tassel och glada röster av barn i bakgrunden. Det var eleverna från klass 4-5 i Marieby skola som kommit och förberedde sig för att uppträda. När alla bänkat sig vid matborden dämpades belysningen och lucia med många tärnor och stjärngossar kom in i salen samtidigt som de sjöng luciasången. Alla presenterade sig med namn och by. Efter det fortsatte programmet och vi fick lyssna till flera av de traditionella julsångerna och lucia och tärnor deklamerade vackra dikter allt under ledning av sina lärare Barbro Heiming och Lina Olsén Lindström på gitarr.

Sedan var det dags att avnjuta de många delikatesserna på årets julbord. Köerna var långa men alla kunde fylla tallrikarna med de goda rätter som hör julen till. Efter att vi backat en och två gånger avslutades måltiden med Ris à la Malta och kaffe med knapriga rullrån. Ingvor Sahlin och Astrid Fryklund fick uppskattande applåder för den goda maten.

De för dagen ställföreträdande tomtarna Stellan Hansson och Håkan Bylsäter delade ut de fint inslagna julklapparna.

Ulla-Britt From berättade att vi fått en hälsning från Carl-Eric Ericsson att Friteatern kommer till Ordenshuset i Brunflo med en föreställning i januari. Ulla-Britt berättade även några roliga historier som framkallade hjärtliga skratt.

Meddelades också att måndag den 8 januari börjar bocciaspel igen i Bygdegården i Marieby. Med önskan om god jul och gott nytt år avslutades träffen.

Eva Söderström