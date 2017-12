Föreningsliv: SPF Seniorerna Brunflo

Medan vi bänkade oss vid kaffeborden gick Stellan Hansson och Håkan Bylsäter runt och sålde lotter med rykande åtgång.

Denna dags underhållning var Sherley och Thommy som spelade gitarr och sjöng både schlager, visor och country med känsla och bravur. Thommy hade en särskilt fin mikrofon i en stil som man minns sedan förr och som gav extra fint ljud. Många låtar stod på programmet och vi fick bland annat lyssna till Siv Malmqvists succéschlager Tunna Skivor, Lasse Krantz och Åsa Jinders Längtan till dig, Margareta Kjellbergs version av Alpens ros som hon gjorde succé med 1952, en countrylåt, Tårar skymda av ett regn och Höstvisa av Tove Janson och Erna Tauro. Publiken ville gärna höra ett extranummer och då spelade och sjöng duon en fartfylld countrylåt.

Som vanligt hade Ingvor Sahlin och Astrid Fryklund serverat god lunchsmörgås och bakelse. Som sista punkt för dagen förrättades dragningen av lotteriet med de många skänkta vinsterna.

Månadsmötet i november hölls i Missionskyrkan i Brunflo och många medlemmar hade trotsat snö och blåst och kommit för att lyssna till Bo Oskarsson som kåserade om jamskan och dess historia. Under många år har han forskat i mängder av gamla skrifter och han har skrivit böcker om sina rön, bland annat Orlboka 2001 och som även kommit i ny upplaga Orlboka, oppflidd. Bo Oskarsson berättade bland annat om jamtska ord för till exempel vädersträck och om namn som uttalades olika i byarna. Under femhundra år ändrades inte språket nämnvärt. Den första ordlistan med jamtska ord på svenska skrevs redan 1715 av Abraham Burman, när han studerade i Uppsala. Detta är bara en del av vad vi fick lyssna till. Under det intressanta kåseriet ställde publiken en del frågor om ord och uttryck som de kommit i kontakt med och funderat på. I dag finns det stort intresse av att bevara jamskan och språket kommer nog att leva vidare under lång tid framöver.

Efter kåseriet bänkade vi oss vid kaffeborden och där fortsatte samtalen om språket.

Marianne Jonsson och Ann-Mari Mähler stod för den rikliga förtäringen och träffen avslutades med vinstdragning på lotteriet.

Vi träffas nästa gång den 14 december på Mariagården och äter det traditionella julbordet.

Eva Söderström