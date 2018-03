Föreningsliv. PRO Kälarne-Sörbygden

Vi hade bjudit in till medlemsträff tisdag den 20 februari, men flertalet medlemmar satt nog hemma och såg på OS. Till träffen hade vi bjudit in hörselombud Crister Leandersson. Han hade en väldigt bra information om hörselhjälpmedel av olika slag. Han berättade också om vad han själv som hörselombud kunde hjälpa till med. Krister kommer tillbaka till oss någon gång under detta år, eftersom det var en så bra information och så få deltagare som fick ta del av den. Kaffe, smörgås och hembakta semlor avslutade träffen.