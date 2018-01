Föreningsliv: Östersunds pensionärsuniversitet

Ordförande Inger Jonasson hälsade de närvarande välkomna. Scenen på Mötesplatsen Prästgatan 58 var välfylld och besökarna fick ta del av en mycket intressant föreläsning. Göran Strand berättade om sina vackra fotografier och sin fascination av ljuset. Hans bilder har också uppmärksammats av Nasa vid flera tillfällen och de har också getts ut som frimärken i Sverige. Vi fick se vackra bilder av bland annat norrsken, regnbågen och slöjmoln. Göran avtackades med en varm applåd. Därefter vidtog en trevlig samvaro kring kaffebordet. Ordförande önskade de närvarande en god jul och ett gott nytt år och hoppades på ett återseende 2018.

Tidigare under terminen har vi haft besök av överste Gunnar Ståhl och tidigare flygkommandochef i Norrland som föreläste under rubriken Historien om F 4 - människor och maskiner under 80 år. Föredraget var intressant och åhörarna fick stifta bekantskap med olika flygmaskiner som förekommit på F 4 under årens lopp. Den 1926 instiftade flygkåren övertog lägerplatsen efter fältjägarna som flyttade in till Östersund. Flygkåren omskapade exercisfältet till flygfält. Flygkårens uppgift var spaning och det flygplan som användes var en dront. Under årens lopp har ett stort antal flygplanstyper passerat i revy – namn som är bekanta som Tunnan, Lansen, Draken och Viggen. Sista flygplanstypen i drift var Jas som kom strax före flottiljens nedläggning. 1958 öppnades flygfältet för civil trafik med Linjeflygs DC3:or.

Flera av åhörarna hade på något sätt haft anknytning till F 4 och det fanns möjlighet till frågor.

Vid månadsmötet i oktober föreläste Harry Byberg, vice ordförande i ÖPU, om Finlands historia utifrån att Finland under året (2017) firade 100 år av självständighet.

Inger Jonasson