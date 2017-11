Föreningsliv: IF Metalls veteraner

30 förväntansfulla resenärer klev ombord på bussen med chauffören Ritz. Några anslöt efter vägen och första målet var en stunds strövande i Birsta. Lite shopping för en del och lite påfyllning i magsäcken. Återsamling efter några timmar, mot målet Södra Berget.

Vi startade kvällen med god mat och mätta och belåtna samlades vi i showlokalen, ivrigt väntande på The Boppers, som hade 40-årsjubileumsshow. Både gamla och nya örhängen presenterades och stämningen var hög. Det hela höll på i två timmar utan paus och det blev en del återblickar till ungdomens dagar, till exempel Jeannie's Coming Back, Under the Boardwalk och självklart Goodnight Sweetheart, där den sista låten blev en stor allsång.

Lite återsamling efter konserten blev det och discomusiken pumpade. Dock var det väl övervägande gäster i mogen ålder och en och annan dansvänlig musik hördes. Då blev det snabbt utryckning av dansanta veteraner, men tyvärr var inte golvet gjort för pardans, så intresset för att lägga en sula på parketten avtog.Så småningom blev det dags att dra sig tillbaka för några timmars sömn och utanför byggnaden hade en snöstorm börjat visa sina krafter, vilket blev uppenbart på morgonen. Styrkta av en god hotellfrukost plumsade vi iväg till vår buss, där Ritz skickligt lotsade oss nedför den branta backen från Södra Berget och kosan styrdes säkert mot hemmakommunen.

Inom kort kommer vi att träffas för årsmöte med en gemensam julbuffé.Irene Frestadius