Haag står över helgens världscup – Östersundsbo ersätter

Anna Haag, som tävlar för Anna&Emil sportklubb, siktar istället mot tävlingarna i Falun nästa helg, enligt Svenska Skidförbundet.

Ersättare blir Östersundsbon Sofia Henriksson, som tävlar för Piteå elit.

Henriksson har som bäst en nionde plats i världscupen, som hon tog i Davos 2014. Förra året tog hon SM-guld i staffet och ett individuellt SM-silver i 30 kilometer klassiskt.

Här är den uppdaterade listan över Sveriges åkare i Ulricehamn:

Landslag: Hanna Falk, Ulricehamn IF, Sofia Henriksson, Piteå elit, Ida Ingemarsdotter, Åsarna, IK, Charlotte Kalla, Piteå elit, Jonna Sundling, IFK Umeå, Emma Wikén, Åsarna IK. Jens Burman, Åsarna IK, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Markus Hellner, Gellivare skidallians, Martin Johansson, IFK Mora SK, Johan Olsson, Stockviks SF, Daniel Richardsson, Hudiksvalls IF.

Nationell grupp Hedda Bångman, Offerdals SK, Frida Erkers, IFK Mora SK, Johanna Hagström, Falköpings SK, Frida Hallquist, Åsarna IK, Lovisa Modig, Sävast Ski Team IF, Maria Nordström, Ulricehamn IF, Maria Rydqvist, Älvdalens IF, Jenny Solin, Sollefteå Skidor, Linn Sömskar, IFK Umeå. Simon Andersson, Falun-Borlänge SK, Gustav Eriksson, Falun-Borlänge SK, Johan Häggström, Piteå elit, Emil Jönsson, Anna&Emil sportklubb, Anton Lindblad, Hudiksvalls IF, Robin Norum, IFK Umeå, Gustav Nordström, Borås SK, Anders Svanebo, Stockviks SF, Karl-Johan Westberg, Borås SK.