Efter succén senast – nu missar Stina Nilsson helgens världscup

Innan det är dags för juluppehåll i världscupen återstår det en tävlingshelg. Till helgen reser nämligen skideliten till Toblach i Italien där det under lördagen väntar 10 respektive 15 kilometer fristil för damerna och herrarna samt klassisk jaktstart under söndagen.

Under måndagen presenterade det svenska längdlandslaget sin trupp.

Och där fanns varken Anna Haag eller Stina Nilsson med.

– Stina har blivit förkyld och kommer inte tävla i Toblach. Vad gäller Anna behöver hon, efter en trög start på säsongen, komma hem och hitta tillbaka till den goda känsla hon haft under träningssäsongen, säger förbundskaptenen Rikard Grip i ett pressmeddelande.

DamerEbba Andersson, Sollefteå skidor, Hanna Falk, Ulricehamns IF, Ida Ingemarsdotter, Åsarna IK, Charlotte Kalla, Piteå elit, Maria Nordström, Ulricehamns IF, Emma Wikén, Åsarna IK.

HerrarJens Burman, Åsarna IK, Calle Halfvarsson, Sågmyra SK, Marcus Hellner, Gellivare skidalians, Anton Lindblad, Hudiksvalls IF, Daniel Rickardsson, Hudiksvalls IF, Viktor Thorn, Ulricehamns IF.

► Gilla Skidpuls på Facebook