Ebba Andersson slog sverigeeliten – snabbast i första Bruksvallsloppet

Stina Nilsson gick in på en betryggande förstaplats. Anna Haag såg ut att kunna hota. Men Hanna Falk var snabbare än både Stina och Anna och klev in på andraplatsen. Snabbast av alla, efter en tredjeplats vid mellantiden på 2,5 kilometer, var ändå junioren och jättelöftet Ebba Andersson.

Det var inga stora marginaler ner till Hanna Falk men Ebba Andersson spurtade ner alla från mellantiden vid 2,5 kilometer i damernas tävling på fredagen.

– Jag försökte öppna kontrollerat och komma in i tekniken och hålla det hela loppet igenom, säger Andersson.

Hon opererades för en knäskada först i mars och sedan i juni. Men det har uppenbarligen inte påverkat formen nämnvärt.

– Det har varit lite annorlunda månader helt klart. Men jag tycker det känns väldigt bra.

Hvudsaken var att få ett bra betyg på hur kroppen fungerade men hon fick helt klart mer än så. Och hon slog alltså några av de största svenska skidprofilerna på damsidan.

– Jag är väldigt, väldigt överraskad, säger Ebba Andersson.

Ett bra betyg på försäsongen och arbetet under sommaren fick alltså även Hanna Falk, Ulricehamns IF, som klev in på en respektabel andraplats före Stina Nilsson. Anna Haag, som var snabb som vinden fram till mellantiden tappade lite på slutet gentemot Nilsson, Andersson och Falk men fick ändå en bra start på säsongen iförd nya tävlingsdressen.

– Det är nyttigt att komma igång och tävla. Jag har haft en lite halvstrulig höst så jag har inte varit upp på mjölksyra på hur länge som helst. Så det här var jättenyttigt, säger Haag, som hade en av sina bästa säsongsstarter på flera år.

Hon slutade på en fjärdeplats, 20,8 sekunder efter Ebba Andersson.

Resultat topp 10, damer 5 km fristil:

1. Ebba Andersson

2. Hanna Falk

3. Stina Nilsson

4. Anna Haag

5. Anna Dyvik

6. Jonna Sundling

7. Emma Wikén

8. Maja Dahlqvist

9. Evelina Settlin

10. Masasko Ishida (JPN)