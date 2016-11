Ebba Andersson om succépremiären: "Det gick jättebra, herregud"

– Jag försökte öppna kontrollerat och komma in i tekniken eftersom det är första tävlingen. Sen bara försöka hålla det loppet igenom, säger Ebba Andersson.

Det lyser om 19-åringen som under en snötyngd himmel just har gått i mål som etta på damernas första tävling för säsongen: fem kilometer i fri stil. Hon verkar inte riktigt ha tagit in det som hänt, eller i alla fall inte landat i det.

– Det gick jättebra, herregud, säger hon.

Journalisterna flockades runt den unga Ångermanländskan. Inte konstigt, då hon precis spurtat ner favoriten Stina Nilsson och Hanna Falk till tredje och andraplats.

– Jag hoppades bara att det skulle kännas bra och att jag skulle få ett bra besked på att knäet fungerade och så. Och få en bra start på säsongen. Jag fick lite rapporter ute på banan men jag försökte bara fortsätta och bibehålla min egen åkning och åka så fort man kan.

Knäet ja. Slutet på Ebba Anderssons föregående säsong blev förstörd av knäproblem. Det blev operation, och inte bara en.

– Jag opererades två gånger, först i mars och sen i juni. Så jag har ju gått igenom rehabilitering, det har varit lite annorlunda månader fram till nu. Det gick bra ändå. Jag tycker det känns väldigt bra och jag tycker det har funkat.

– Det går så mycket upp och ner under rehabilitering men den senaste tiden tycker jag det har flutit på väldigt bra.

Succén i säsongspremiären var inget hon hade förväntat sig men konkurrenterna verkar mindre förvånade. I målfållan stoppas intervjun flera gånger av gratulationer och kramar från andra skidåkare.

– Jag är väldigt väldigt överraskad. Det är så klart jätteroligt men det handlar mer om att bara få en skön känsla för sig själv och det tycker jag att jag fick.

Nu återstår ett lopp under lördagen och sedan åker hon hem. Istället ska hon ladda upp inför kommande tävlingar. Det spekuleras också om hon kommer att bli uttagen till världscuppremiären i Kuusamo, Finland. Chansen finns men för Ebba Andersson handlar det om att fokusera på helgens tävlingar först och främst.

– Jag kör bara imorgon och står över sprinten på söndag, Sen får jag se. Först vill jag bara se att allt fungerar och jag tycker jag fick ett bra besked.

Junior-VM är det stora målet för säsongen. Då får hon chansen att upprepa succén från förra gången när hon tog dubbla guld i individuella starter. Det är det hon är mest nöjd med i karriären så här långt men om det fortsätter som det startat kommer Ebba Andersson att ha många fler meriter att vara stolt och nöjd över i framtiden. Men det gäller att skynda långsamt.

– Jag är inte alls förvånad över att hon vinner. Fem kilometer och skejt, det är de ungas distans. Hon är en talang vi ska vårda ömt och inte ställa för höga krav på utan låta henne växa in i rollen i sin takt. Hennes starka sida är hennes lugn, tror jag, säger Anna Haag om Ebba Anderssons prestation.

Efter en ganska tuff försäsong var fredagens förstaplacering ett skönt besked. Rehabiliteringsperioden efter operationerna har inte varit enkel.

– Det har varit väldigt tufft och därför känns det extra skönt att bevisa för mig själv att jag klarar mig igenom en sådan här motgång. Jag är jätteglad

Att som 19-åring kastas in i hetluften med allt vad det innebär kan vara förvirrande och då är det extra viktigt med stöd. Och det har Ebba Andersson även i Bruksvallarna.

– Min pappa är här. Jag har inte träffat honom än men han är förmodligen glad, säger Andersson och skrattar.

