Blekt med länsframgångar i Idre Särna

På programmet stod sprint på lördag och disanser på söndag. Den nya tävlingsbanan i Idre bjöd på isande vindar under söndagens distanstävlingar. Kanske hjälpte vinden till för att ge åkarna en skjuts i ryggen eftersom det blev många snabba tider.

De nya sprintbanorna på 2,5 respektive 3,3 kilometer fick överlag väldigt mycket beröm av åkarna. Det visar att beslutet att använda terrängen både nedan ochovanför skidstation, är ett bra koncept för framtiden.

Huvudloppet åktes på söndagen; 15 respektive 10 kilometer. I damklassen blev det seger till Ulricehamn och Maria Nordström. Hon ledde hela vägen, men tappade fart på slutet vilket gjorde att segermarinalen endast blev tre sekunder till Evenlina Settlin, Hudiksvall.

Bästa länsåkare var Frida Hallquist, Åsarna som åtta och klubbkompisen Moa Molander Kristiansen, på nionde plats.

Herrklassen blev faktiskt en uppvisning av Moras Martin Johansson. Han gick ut hårt och tog ledningen och kunde sedan även öka avståndet. Segermarginalen blev knappa halvminuten till Axel Ekström, Garphyttan.

Åsarnas Markus Ruus var sexa och bästa lånsåkare. Förre landslagsåkaren Lars Nelson åkte in som tia.

På juniorsidan blev det en fjärdeplats som bäst för länet. Det var John Leander, Åsarna, som tog den placeringen, i H19–20. Klubbkompisen Josefina Sundman var femma i motsvarande damklass.

Skidor

Idre/Särna

Intersport Cup

H21, 15 km (114): 1) Martin Johansson, IFK Mora 36,21, 2) Axel Ekström, Garphyttan 36,47, 3) Anton Lindblad, Hudiksvall 36,55... 6) Markus Ruus, Åsarna 37,21, 10) Lars Nelson, do 37,54, 16) Simon Lagesson, do 38,04, 20) Oskar Kardin, Östersunds SK 38,11. 21) Petter Engdahl, do 38,19, 43) Edvard Sundman, Åsarna 39,30, 44) Nils Persson, Östersunds SK 39,31, 45) Håkan Emilsson, Offerdal 39,34, 46) Anton Karlsson, Åsarna och Daniel Gustafsson, Östersund Biathlon 39,36.

D21, 10 km (51): 1) Maria Nordström, Ulricehamn 24,38, 2) Evelina Settlin, Hudiksvall 24,41, 3) Anna Dyvik, Falun Borlänge 24,48... 8) Frida Hallquist, Åsarna 25.43, 9) Moa Molander Kristiansen, do 25,46, 14) Elin Mohlin, do 26,04, 16) Jennie Jirhed, Östersunds SK 26,16, 18) Lisa Dahl, Offerdal 26,22, 20) Lisa K Svensson, Åsasrna 26,33,

H19–20, 10 km (50): 1) Erik Rosjö, Hallby 22,56... 4) John Leander, Åsarna 23,34, 8) Carl Rotvold, do 23,53, 15) Arvid Jonsson, Duved 24,24

D19–20, 5 km (27): 1) Moa Olsson, Falun Borlänge 13,51... 5) Josefina Sundman, Åsarna 14,23, 6) Wilma Jönsson, Östersunds SK 14,31, 11) Mathilda Ruus, Åsarna 15,41, 13) Ingrid Hallquist, do 15,51.

H17–18, 10 km (54): 1) Leo Johansson, Skillingaryd 23,05... 5) Emil Talsi, Åsarna 24,05, 6) Jesper Persson, do 24,25, 33) Sven Leander, do 27,03

D17–18, 5 km (31): 1) Katrin Sjödén, Älvdalen 14,20... 6) Emma Jönsson, Östersunds SK 15,00, 14) Josefine Augustsson, Åsarna 15,47, 17) Julia Albertsson, Stugun 16,11