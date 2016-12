Maria Pietilä Holmner i otäck krasch – Kajsa Kling på 20:e plats

Läs också: Tung helg för Kajsa Kling – miss förstörde i super-G

Med bara några enstaka portar kvar att köra av världscuptävlingen i österrikiska Semmering tappade Årebon Pietilä Holmner kontrollen och for rakt in i en käpp. Därefter kanade hon, i hög fart, in i skyddsnätet.

Pietilä Holmner, som låg fyra efter det första åket, reste sig dock relativt snabbt och kunde sedan för egen maskin ta sig ner till målfållan.

Slalomdrottningen Mikaela Shiffrin visade att hon håller klassen även i storslalom. Tack vare två prickfria åk vann hon tävlingen, hela 78 hundradelar före fransyskan Tessa Worley. Italiens Manuela Moelgg tog tredjeplatsen.

Segern gör att Shiffrin utökar ledningen i den totala världscupen. Närmast bakom jagar schweiziskan Lara Gut – som blev fyra i tisdagens tävling.Kajsa Kling slutade på 20:e plats, Frida Hansdotter blev 25:a. (TT)