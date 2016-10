Debutant tar plats i Sveriges lag i VC-premiären – här är truppen till Sölden

Storslalomtävlingarna för herrarna avgörs på söndagen. Där får André Myhrer och Matts Olsson, som gör comeback efter skada, sällskap av en debutant.

– Det känns otroligt inspirerande att debutera i världscupen, lite oväntat att det blir i storslalom då jag historiskt sett haft slalom som min paradgren och där storslalomen inte klaffat lika bra, säger Jakobsen till förbundets hemsida.

Jakobsen tog platsen efter att ha presterat bra i ett internt kval mot bland andra ÖFS-åkarna Anton Cassman och Mats-Gordon Sundqvist samt Mattias Rönngren, Åre.

– Det var ett roligt kval med ett ganska utmanande hang. Det var en bra backe att ha ett kval inför Sölden i, eftersom det är en så utmanande backe, berättar Åreåkaren Felix Monsén från lägret i Schweiz.

Monsén, som kommer att fokusera mer på fartgrenarna under inledningen av säsongen och därför vilade när de övriga åkarna tränade under tisdagen, menar att Jakobsens plats är välförtjänt men att klubbkamraten Rönngren också visat framfötterna under försäsongen.

– Han har haft en otrolig utveckling i sin storslalomåkning. Innan kvalet kändes det som att det stod mellan Kristoffer, Mattias (Rönngren) och Gustav Lundbäck från Luleå. De har åkt otroligt bra under försäsongen. Men alla steppade verkligen upp nu när det närmar sig tävling. Det är kul att se, säger Monsén.

På damsidan kommer fyra svenskor till start under lördagens tävling. Fjolårets vinnare av slalomcupen, Frida Hansdotter, får där sällskap av Maria Pietilä-Holmner, Kajsa Kling och Emelie Wikström.

Hela truppen till Söldens storslalomtävlingar:

Damer: Frida Hansdotter, Norbergs SLK, Maria Pietilä-Holmner, UHSK Umeå, Kajsa Kling, Åre SLK, Emelie Wikström, IFK Sävsjö.

Herrar: André Myhrer, Bergsjö Hassela AK, Matts Olsson, Valfjällets SLK, Kristoffer Jakobsen, Storklintens AK.