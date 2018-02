Robotar kan bevara vår självständighet

Just nu testats fem duschrobotar inom omsorgen i Sverige. Duscharna är prototyper och därmed under utveckling, en sorts duschkabiner med stol, duschmunstycken och som dessutom fördelar tvål under duschen. Duschar som väldigt uppenbart fyller ett befintligt behov.

Användningsområdena för ny teknik är många inom omsorgen. Idag har äldre i Sverige som fortfarande bor hemma exempelvis dosetter eller färdigpackade dospåsar för sina mediciner. Här kan hemtjänsten antingen dela ut medicinen eller påminna omsorgstagaren om att ta medicinen, men fortfarande handlar det om arbete som sköts av människor, trots att just medicinering är ett område inom vilket teknisk lösningar kan innebära stora förbättringar och ökad säkerhet.

I Japan finns redan sådan hjälp i form av Dinsow, en robot som har funktioner som just att påminna om mediciner, ringa upp anhöriga och vård, svara på telefonsamtal och så vidare. Dessutom kan den användas till att spela spel, träna och på andra sätt stimulera omsorgstagaren. I Tyskland används i sin tur Care-o-bot inom omsorgen. I Sverige testas robotar i bland annat Ängens forsknings- och innovationslägenhet i Örebro.

Redan idag finns en rad tekniska hjälpmedel att tillgå inom omsorgen, enkla saker som elektriska sängar som underlättare både för den gamla kroppen och för omsorgspersonalen i deras arbete, kameraövervakning istället för nattliga besök från hemtjänsten för den som bor hemma, rörelsescensorer vid sängen som informerar när någon stiger upp för att minimera antalet nattliga tillsyner och minska risken för fallskador, gps-klocka för att kunna hitta den som irrat bort sig, dörrlarm som informerar hemtjänsten om när någon går ut, kodlås på dörrar, toaletter som både rengör och torkar.

Här kan naturligtvis hjälpmedel som bland annat kameraövervakning nattetid ses som integritetskränkande, men lika gärna som mindre av ett störningsmoment än den fysiskt närvarande människan som utför tillsyn under natten. Att ha möjligheten att själv välja insatser och deras utformning är också avgörande för att tekniken inte ska bli integritetskränkande utan istället något som upplevs som ett sätt att upprätthålla vår självständighet och integritet.

Robotduscharna som nu testas i Sverige är med andra ord bara ett av exemplen på hur teknik kan bidra till en bättre omsorg. Och det handlar om ett område med stor utvecklingspotential. Det är trots allt inte bara Sverige som brottas med en åldrande befolkning och hur utmaningarna som detta innebär skall lösas.

Att bli äldre innebär att den fysiska förmåga man en gång hade förändras och i värsta fall försvinner. Det betyder dock inte nödvändigtvis att individens behov av kroppslig integritet och längtan efter självständighet gör det. Att inte längre kunna gå på toaletten själv, duscha och sköta andra delar av sin hygien och omvårdnad på egen hand kan med hjälp av teknik bli till en mindre integritetstärande förändring för den enskilde att genomgå. När det egna minnet blir sämre, kommer det i framtiden förhoppningsvis kunna kompenseras för av just tekniska lösningar.

Det skulle i sin tur också betyda att de mänskliga resurser som finns kan användas till arbete som faktiskt kräver en människa.

Men teknikutveckling handlar inte bara om hur resurser ska fördelas eller hur den påverkar omsorgstagaren. Det handlar också om inte minst omsorgspersonalens arbetsvillkor i en vardag präglad av tunga lyfta och arbetsuppgifter som att sätta på stödstrumpor exempelvis lämnar en hel del i övrigt att önska ur arbetsmiljösynpunkt. Idag utförs dessutom allt mer avancerad vård i hemmiljö, det vill säga i miljö som över huvud taget inte är anpassade för vård.

Inom manligt dominerade yrken inom industrin är tekniska hjälpmedel som utför tunga och monotona arbeten en självklarhet, det borde det vara även inom de kvinnodominerade yrkena i omsorgen. För kommande generationer omsorgstagare som vuxit upp med datorer, smartphones, skött stora delar av sitt sociala liv på digitala plattformar, låtit robotar dammsuga och klippa gräset och funderat kring detta med artificiell intelligens och dess möjligheter kommer också tekniska hjälpmedel vara en självklar del av åldrandet och omsorgsbehovet som följer med detta.

Till Kommunalarbetaren säger Jasmine Berglund som är undersköterska följande i en intervju om ny teknik inom omsorgen:

"Om tunga arbetsuppgifter försvinner helt är det bara positivt och teknik som hjälper oss att avgöra vilka larm som är akuta och vilka som skett av misstag skulle underlätta arbetsvardagen mycket."

Människan kommer aldrig vara onödig inom omsorgen, men väldigt många fler arbetsuppgifter än idag skulle kunna utföras med hjälp av ny teknik. Till gagn för både omsorgstagare, personal och vår gemensamma ekonomi. För i slutändan handlar det också om ekonomi, och att använda de resurser som finns på bästa möjliga sätt.