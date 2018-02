När är smekmånaden för Wish och Alibaba över?

Kom dina julklappar från Kina fram i tid? Eller var de några av de tusentals paket som blev dumpade ute i regnet på Arlanda i några dagar, i väntan på att kunna skickas till redan proppfulla ombud?

Arlanda har inte kapacitet att ta emot de enorma mängder paket som just nu flödar in från Kina genom billiga appar som Wish och AliBaba.

När SvD publicerade nyheten mitt i julrushen handlade kritiken främst om Postnords oaktsamma hantering av paket. En kritik nog så befogad, men bilderna på de blå säckarna ute i regnet satte också fingret på ett större fenomen: Hur en ständigt skiftande globalisering och förändrade konsumtionsmönster ger oss nya problem. Både logistiska men framför allt vad gäller miljö och social rättvisa.

När Postnords kommunikationschef Thomas Backteman fick svara på kritiken om postsäckarna ute i regnet svarade han: "Det man måste förstå är att det här har ökat med nästan 100 procent på ett år, så vi håller hela tiden på att jobba oss ikapp den enorma explosion som är."

Varje dag kommer cirka 160 000 paket från Kina. På en vecka är det över en miljon. Det är en explosionsartad ökning. Majoriteten av dessa kommer just från e-handelsbolagen Wish och Alibaba, där billiga produkter klickas hem på någon sekund via appar i telefonen.

Frakten är ofta gratis. Eftersom Kina, sin ekonomiska utveckling till trots, fortfarande räknas som ett utvecklingsland, gäller de internationella postreglerna med rötter i 1800-talet som ger utvecklingsländer subventionerat porto.

Tidigare, när inte så många brev skickades från Kina, var det inget problem. Idag, med e-handelsbolag som Alibaba som bara under tredje kvartalet förra året omsatte 70 miljarder kronor på sin globala export, gör subventionen att postleverantörer som Postnord går back på de stora volymerna med paket från Kina.

Är det här ett problem, kan man fråga sig? För Postnord och Arlanda är det garanterat det. Men vi kan ju inte i frihandelns namn börja styra varifrån och hur mycket människor får handla. Dessutom, vad är det för skillnad på att vi plötsligt handlar billiga kläder och teknikprylar från Kina mot att vi handlar billig mat på Lidl eller billiga kläder från HM?

Egentligen ingen skillnad alls. Men fenomenet "kinapaketen" ger en intressant inblick i hur ny teknik gör att nya marknader snabbt öppnas för oss. I det här fallet en lättillgänglig lågprismarknad på andra sidan jorden.

Globaliseringen ryms sedan länge i vår ficka, ett knapptryck bort. Och när det är billigt kommer det fler till del.

Men gör det också att vi i samma veva glömmer bort att någon har producerat den där dunjackan som klickats hem för bara någon hundralapp? Eller det där tiopacket nagellack som kostade några tior, trots att flera av ämnena i innehållsdeklarationen sedan länge är förbjudna inom EU för att de anses hälsofarliga.

Är det för billigt för att vara sant är det troligen någon annan som får betala. Med en lön som inte går att leva på eller arbetsförhållanden som vi i vårt land förhandlade bort genom facket för drygt ett sekel sedan.

Och ska vi oja oss över våra egna flygresors effekt på klimatet (en tur och retur-resa till Thailand smälter cirka 7 kvadratmeter is i Arktis) så bör vi också ta oss en funderare över utsläppen som våra billiga Wishpaket bidrar till.

Konsumtion är en klassfråga och vi ser idag konsumtionsmönster på nätet som i mångt och mycket är en åldersfråga. På många håll är e-handeln också en glesbygdsfråga: Det är positivt att kunna ha världen som shoppingcentrum när den lokala handelsgatan på byn får allt fler tomma skyltfönster.

Men för den sakens skull är inte kinapaketen oproblematiska. I en annars högljudd miljödiskussion har det varit förvånansvärt tyst kring kinapaketen. Troligtvis för att så många är för upptagna med att klicka hem nästa fynd. Det är ju så billigt!