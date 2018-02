Jurister som slarvar bort rättssäkerheten

Kaliber har granskat 50 fall från de senaste två åren där jurister och advokater inte skickat in överklaganden i migrationsärenden till landets Migrationsdomstolar i tid. Något som inneburit att människor förlorat rätten att få sin sak överprövad.

Det är mycket, mycket allvarligt eftersom det innebär att vi i Sverige har jurister och till och med advokater som genom sitt slarv och sina misstag äventyrar rättssäkerheten.

Vad Kalibers granskning också visar är att även de jurister som begått felaktigheter och lämnat inte överklaganden för sent, fått nya uppdrag av Migrationsverket som biträden. Detta trots att Migrationsverkets handläggare skall göra en lämplighetsbedömning innan ett biträde anlitas.

Skäl finns uppenbarligen för Advokatsamfundet att granska sina medlemmar. Anne Rambergs understryker också att det hela är oacceptabelt och inte får hända, men konstaterar även att det inte är säkert att domstolen hade gjort en annan bedömning, även om den asylsökande faktiskt hade fått sin sak prövad. Det senare är fullkomligt ovidkommande i en rättsstat, vad som är av vikt, är att Advokatsamfundets medlemmar faktiskt agerar i enlighet med vad som kan förväntas av dem givet deras advokattitel.

För att Advokatsamfundet ska kunna agera krävs enligt Ramberg att samfundet informeras om det inträffade av exempelvis Migrationsverket, Migrationsdomstolarna eller den asylsökande.

Det är också vad som bör ske. Men i Kalibers reportage säger Anne Ramberg att Advokatsamfundet väldigt sällan får in anmälningar från Migrationsverket och Migrationsdomstolarna. När Kaliber sedan ringer upp cheferna för de fyra Migrationsdomstolarna blir beskedet från samtliga fyra att domstolarna inte anmäler. Någon sådan skyldighet finns inte och heller inte några instruktioner om att så ska ske.

Inte heller Migrationsverket tycks göra några anmälningar till Advokatsamfundet. Rättschefen på Migrationsverket, Fredrik Beijer, säger istället att myndigheten tittar på om det är ett enstaka misstag hos ett biträde, eller om det hela handlar om upprepat slarv. Under den tvåårsperiod Kaliber granskat, görs bara en enda anmälan från Migrationsverkets sida.

Det är under all kritik och borde ersättas med en praxis som innebär att en anmälan alltid görs då ett överklagande inkommer för sent i den här typen av ärenden. Vad den beror på, borde vara upp till advokaten (i det fall det handlar om en advokat) att förklara för Advokatsamfundet och för Advokatsamfundet att bedöma.

Att olämpliga biträden får fortsätta utan att Migrationsverket agerar är ett problem som Migrationsverket måste ta på allvar och åtgärda. Jurister som äventyrar enskilda individers möjlighet att få sitt ärende prövat av Migrationsdomstol och därmed hela rättssäkerheten i systemet, ska inte anlitas av Migrationsverket. Svårare än så borde det inte vara. Och att ha titeln advokat, som trots allt är en skyddad yrkestitel, borde innebär åtminstone förmågan att lämna in viktiga dokument i tid.

Det pikanta i det hela är att Migrationsverket tidigare hade en "svart lista" över jurister och advokater som ansågs vara olämpliga som biträden. Den listan togs dock bort efter kritik från bland annat Justitieombudsmannen. Men behovet av något som ersätter den svarta listan över olämpliga biträden, är uppenbart.

Rättssäkerheten är för viktig för att tillåtas slarvas bort.