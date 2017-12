Jag önskar mig mer värme och trygghet i julklapp

Så var den här till slut - julhelgen. Vi samlas med familj och vänner runt granen, äter köttbullar och knäck, byter julklappar och tindrar med ögonen. En magisk tid. Men också en tid då så mycket av det som är fel i världen märks lite mer än vanligt.

Jag tänker till exempel på en undersökning gjord av Novus som visar att december är årets i särklass stressigaste månad. Föga förvånande är det kvinnorna som stressar mest under julen. 27 procent av kvinnorna - jämfört med enbart 14 procent av männen - känner sig stressade inför julhelgen enligt en undersökning gjord av Novus.

Ojämställdheten i hemmen tenderar att bli ännu tydligare under storhelger då kvinnor förväntas dra det tunga lasset i det traditionella familjepusslet. När jag tänker på julhelgerna i de svenska hemmen gläds jag ännu mer över att regeringen nu tagit initiativ till en mer jämställd föräldraförsäkring. Det behövs.

Samma Novusundersökning visar också att 12 procent av de tillfrågade oroade sig över att pengarna inte ska räcka till julen. Och inte är det särskilt konstigt när galleriorna redan i oktober börjar uppmana till mer konsumtion och klapparna under granen förväntas vara fler för varje år som passerar.

Vi vet dessutom att på andra sidan storhelgerna väntar januari, månaden då folk i allmänhet är som fattigast. Många är barnen som hoppas slippa standardfrågan “vad har du gjort under jullovet” när de kommer tillbaka till skolan igen.

För även om julen är barnens tid är det ju också den tid som är sämst för många barn. Enligt Rädda Barnen lever ungefär 12 procent av barnen i Sverige i barnfattigdom. Alldeles för många barn lever i hushåll där minst en förälder dricker för mycket. Alldeles för många barn växer upp i hushåll där våld förekommer. Under julen och andra helger riskerar allt detta att trappas upp - och den magiska tid som julen ska vara suddas ut till en mardröm. Tur då att det också finns ljuspunkter, till exempel IOGT-NTO:s initiativ Vit Jul som årligen lobbar för en alkoholfri julhelg. Eller alla familjecenter, tjej- och kvinnojourer och diverse lokala julklappsinsamlingar som mitt i julstöket också tar sig tid att göra julen lite tryggare och varmare för fler.

Under de kalla vintermånaderna, och särskilt under jul som ju är en gemenskapens högtid, tänker jag också extra mycket på de hemlösa. De som lever på gator och i bilar och i trappuppgångar, kanske till och med tvingas tigga för att tjäna sitt uppehälle. Då gläds jag över soppkök och härbärgen. När jag tänker på dem som saknar familj under julhelgen tänker jag på föreningar och organisationer som tillsammans går ihop och erbjuder gemensamma julfiranden.

Julen är en härlig tid - åtminstone för oss som har turen att i grunden ha det bra. Det finns också många hjältar som kämpar för att sprida julglädjen till dem den inte når idag. Jag är inte mer originell än att jag som julklapp önskar mig att ännu fler får ta del av en riktigt god helg, oavsett hur man firar eller vilka förutsättningar man har.

Liss Jonasson