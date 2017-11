Cowboykåken står där den står tack vare bredbandet

Dick Bewarp är mannen som lämnade livet i Malmö och bestämde sig för att köpa mark och bygga hus norröver.

Det är kanske inte något jätteovanligt i sig, att flytta från stad till land med en dröm om att skapa någonting nytt.

Men visst finns det något speciellt över den sympatiske och ihärdige mannen som inte bara köpte sig en bit mark, utan själv timrade hela sitt 200 kvadratmeter stora hus i Mårdsjön, utanför Stugun.

Med det blev han mannen som byggde "Cowboykåken" med hela svenska folket efter att hans serie om husbygget visats på SVT.

På årets Vildhussgala i Ragunda tilldelades han hederspriset som "Årets Vildhuss" som går till en person som under året gjort något utöver det vanliga.

Tid, envishet och en strid ström av youtube-filmer om amerikansk timring tycks vara nyckelfaktorer bakom den enorma prestationen.

När Mittmedias Bostadspuls gör ett hemma hos-reportage i cowboykåken är Dick Bewarp snabb med att peka ut två andra nyckelfaktorer. Utan dem hade han inte landat just här: En insjö och bredband.

Insjön säger sig själv. Mannen från staden sökte en vacker plats i naturen. Det behöver inte vara konstigare än så. Och vackra platser har vårt avlånga land gott om.

Bredband däremot, det är en annan femma. Särskilt om man som Bewarp har ett arbete helt beroende av stabil uppkoppling.

De "gröna vågare" som på 1970-talet flyttade ut från städerna sökte ett liv på landet utan moderniteter. I dag har de, i mångt och mycket, bytts ut mot människor som vill ha en annan livsmiljö men möjlighet att jobba på distans med laptopen i knät.

En fungerande uppkoppling är helt och hållet avgörande för ett fungerande liv på glesbygden idag.

Regeringens bredbandspolitik har som målsättning att hela Sverige ska vara uppkopplat till år 2025. Det första delmålet är att 95 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan 2020.

Det är drygt två år dit.

Är det realistiskt i dagens takt? I vår by i Krokoms kommun skulle riskkapitalägda IP Only, som Jämtkraft sålde stadsnätet till, ha installerat fiber under andra kvartalet 2016. Än har vi inte sett röken av något fibernät.

För orter längre bort från en centralort kan jag tänka mig att löftet om snabb uppkoppling känns än mer fjärran.

Marknadslogiken råder. Det är knappast ekonomiskt lönsamt för ett riskkapitalbolag att koppla upp Sveriges glesbygd. Just därför behöver politiken kliva in.

Trots att regeringen omfördelade 150 miljoner kronor från landsbygdsprogrammet förra året för att satsa på bredband på landsbygden, håller landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) med om att bredband inte kommer ut till glesbygden i den takt som krävs.

I början av november meddelade Bucht att de 150 miljonerna nu öronmärks till att bygga fast bredband i landets glesast bebyggda områden. Ett nytt regelverk ska främja att bredband byggs utifrån och in, med start med byar långt bort från centralorter, från norr till söder. Inte inifrån och ut som har varit tendensen hittills.

Det är ett intressant beslut som vänder på perspektiven.

Ska regeringens bredbandspolitik lyckas koppla upp hela Sverige till 2025 så krävs det den typen av omfördelande av resurser och nya perspektiv som sätter glesbygden i fokus.

Och cowboykåken? Mårdsjön stod redan 2004 på listan över orter i länet som inom kort skulle få bredband.

Men de vita fläckarna i länet är fortfarande oroväckande många.