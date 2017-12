Akademiens höga hästar

Vad är det för likhet mellan Svenska Akademien och Hotel California?*

Svar: Du kan checka ut när du vill, men du kan aldrig lämna.

Andra akademier för samhällets elit har i allmänhet en nödutgång för medlemmar som blir sjuka, döva, dementa eller allmänt omöjliga att ha att göra med.

Men enligt Gustaf III:s stadgar från 1786 är döden det enda giltiga sättet att avgå från Svenska Akademien.

Kerstin Ekman och Lotta Lotass vet. De deltar inte längre i akademiens arbete, men sina platser tvingas de behålla.

Det är många som har fallit under Metoo-kampanjen. Men få har fallit från så hög höjd som Kulturprofilen.

Att han har fått en position där han systematiskt kunnat utnyttja kvinnor i beroendeställning beror delvis på att Akademien har stöttat honom med miljontals kronor av offentliga medel och andra former av kulturellt kapital.

Det är Akademien, denna sektliknande kvarleva, som är sig själv nog och inte behöver redovisa för någon, som har placerat Kulturprofilen på hans höga häst.

Någon borde ställas till svars. Men vem? Gustaf III?

*Textrad i Eagles hitlåt från 1976: "You can check out any time you like, but you can never leave".