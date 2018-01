Magdalena lurade oss igen

"Mer till pensionärerna ......." ett lockrop från vår finansminister när höstbudgeten presenterades.

Äntligen! var mitt eget utrop till detta glada budskap.

I dag tittade jag in på "min sida" hos Pensionsmyndigheten och konstaterar att min tilldelning ökar med 88 kronor per månad efter skatt. Fantastiskt! - om inte dieselskatten hade höjts så in i vassen hade jag kunnat åka till Krokom en gång i månaden och köpt mig en hamburgertallrik - men nu vet 'e fn om det går ihop?

Ja du Magdalena - du flirtade fräckt med oss gamlingar men som vanligt visar sig de löften du levererar väldigt ihåliga.

Jag känner absolut ingen tacksamhetsskuld. Vi pensionärer är lurade igen

Jarl Gnäsrot