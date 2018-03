Insändare: Veteranbilar skitar ner

I Tyskland ska det bli förbud mot dieselbilar som är så gott som nya. Det är bra att de tänker på miljön, men tänk längre fram i tiden!

En gammal Volvo eller Chevrolet som är 30 år gammal räknas som veteranbil, är skattebefriad och ska besiktigas vartannat år men går ändå i dagligt bruk. Dessa bilar är rena miljöbomber, de spyr ut obränt bränsle, plus att allt i motorn är slitet. Dessutom är går de inte att justera till dagens utsläppsvärden.

Det är en plåga att ligga bakom en sådan bil, man får oljerök och annat utsläpp in i sin egen bil.

En 30 år gammal bil som går i dagligt bruk är inte en veteranbil. Hela systemet är fel. Nyare och renare bilar med katalytisk avgasrening ska prioriteras med lägre fordonsskatt och på dessa gamla vrak ska det vara minst 5 000-6 000 kronor i skatt per år, plus besiktning två gånger per år. Dessutom skyldighet att åka in till verkstad på utsläppskontroll en gång varje halvår med ett utsläppsintyg som går till Transportstyrelsen som avgör brukandet.

Höj gränsen för vilka som får räknas som veteranbil till 50 år gamla bilar. Dessa bilar körs kanske 100 mil per år. På väg till utställningar transporteras dessa bilar på en släpvagn mellan olika platser, det är för riskfyllt att köra på allmän väg med tanke på att det kan bli skador. Dessa bilar är renoverade och påkostade till nyskick, kanske en renovering tar 5-6 år och kostar 200 000-300 000 kronor. Det är folk med intresse att bevara gamla och inte serietillverkade bilar och dessa ska vi värna om.

Gösta Westerlund

Bispgården