Insändare: Varför ska pensionärer skatta mer?

Pensionsinkomst 300 000 kr per år innebär en skatt på skatt 84 404 kr. Löneinkomst 300 000 kr per år innebär en skatt 73 355 kr Varför ska pensionären betala 11 049 kr mer i skatt per år än löntagaren? Det skapar inte flera jobb!

Två moderata riksdagsledamöter skriver att alliansen sänkt skatten för oss pensionärer fem gånger? Ändå ser det ut så här! De införde skattesänkningar fem gånger för inkomst av lön men inte för inkomst av pension. Skrämmande att riksdagsledamöter är så okunniga!

Anmärkningsvärt är att C, L och KD också varit med om denna osolidariska beskattning som infördes åren 2006-2014.

Sverige är det enda land i EU där pensionsinkomster beskattas högre än löneinkomster.

Roland Dahlberg