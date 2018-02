Insändare: Skrämmande bild av "det vita guldet"

För en tid sedan kunde man i SVT se en tysk dokumentär ”Det vita guldet”. En skrämmande historia om mjölkindustrins mörka sidor.

Här fick man se Europas stora mjölkföretag, bland annat Arla som är en av de fem största i världen.

Framavlade djur som knappt kan gå och bönder som tvingas i konkurs. Man kan fråga sig hur mycket mer man kan pressa korna att mjölka. Allting har sina gränser.

Man fick se traditionella mjölkgårdar, modell större, i både Tyskland och Danmark. Någon tid att låta korna vistas ute under sommaren fanns inte. Det är naturligtvis tragiskt.

Ett mindre privat ekologiskt jordbruk i Italien gladde. Här fick djuren under sommaren vistas högt uppe i Alperna. All mjölk togs till vara och man gjorde egna produkter som sedan såldes i närområdet. Man visade också ett stort ekologiskt jordbruk med hela 1 600 kor som togs ut och in varje dag under sommarhalvåret, Det är alltså möjligt med ekologiska gårdar både i liten och stor skala.

En stor överproduktion av mjölk förekommer i Europa varje år vilket gynnar mjölkindustrin för att pressa priserna. En växande global industri som dessutom slår ut lokal mjölkproduktion i fattiga länder.

Mjölkindustrin framhäver mjölkens goda egenskaper. Men är mjölk verkligen så nyttigt för oss? När man var ung sa man att mjölk är för spädbarn och kalvar. Sedan dess är det många som ifrågasatt mjölk för vuxna och i dokumentären ifrågasatte man också nyttigheten av mjölk.

Själv har jag i många år druckit ekologisk sojamjölk men under senare tid återgått till vanlig mjölk. Hur göra fortsättningsvis?

Under programmets framkom det mest skrämmande att mjölk förorsakar cancer, minst 5 olika cancerdiagnoser, bland annat prostatacancer. Hur kan man förklara detta?

Rolf G. Swedbergh, Frösön