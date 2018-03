Insändare: Dyrt och onödigt

Flyg- , kött- och krigsindustrin har stora likheter. Alla måste ifrågasättas.

Det ses som självklart att människor har rätt att unna sig en weekend i London, äta ett djurs döda kropp och lösa konflikter med våld. Detta trots att vi alla mer och mer börjar inse hur ohållbart det är.

De här industrierna är värda mycket pengar. Totalt ca 2 000 miljarder dollar per år satsas på saker vi inte behöver. De pengar som satsas via skattsedeln i form av subventioner, skattelättnader och olika former av gemensamt ägande är inte medräknade här.

Peter Kalmström

Supervegobloggen