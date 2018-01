Ingen vill vara ett försöksdjur

Vi tänker på alla djur som aldrig får en chans att uppleva kärlek. Istället förvaras de i trånga kala burar.

Försöksdjur får aldrig känna gräset under sina tassar, istället får de känna sprutor med olika substanser som trycks in innanför deras hud...ibland ända in i hjärnan.

De har ingenstans att ta vägen, de är fastspända, nedsövda eller ibland till och med vakna under olika försöksoperationer.

Trots att vissa produkter är säkra för människan att använda så utsätts djuren om och om igen för forskarnas tester.

Vi förstår inte varför vi fortsätter att utföra djurförsök när vi idag har andra metoder att utföra försök och tester på.

Daniella Hellgren, Sofia Lönnerheden

Djurens Rätt