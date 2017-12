Låt hjärtat slippa julstressen

För de allra flesta av oss är julen en tid för härlig julmat, julklappar, gemenskap och umgänge med familjen. Men om vi ska vara ärliga är det också mycket att förbereda och det är nog fler än jag som kan känna stress inför julen.Tyvärr syns det också i hjärtinfarktstatistiken. I Jämtland drabbades förra året 374 personer av hjärtinfarkt. Nu visar ny forskning från Uppsala och Umeå universitet att hjärtinfarkterna ökar under julhelgerna jämfört med vanliga veckohelger. Studien har undersökt både tidpunkt för symptomstart och tidpunkt för sjukhusinläggning och ger därför en mer exakt bild än tidigare studier.Men den ökade risken för hjärtinfarkt är inte jämnt fördelad. Det är bara pensionärerna som har en högre risk för infarkt under julhelgerna. En möjlig förklaring enligt forskarna kan vara att de som arbetar är mindre stressade eftersom de ändå är lediga under helgdagarna.Studien visar också att hjärtinfarkterna är fler på måndagar och att det är färre hjärtinfarkter på vanliga veckohelger och under juli månad.Även om man bör vara försiktig med att dra snabba slutsatser om vad som orsakar ökningen i antalet hjärtinfarkter är det sannolikt att stress är en viktig del av förklaringen till skillnaderna. Det är väl känt att psykologisk stress kan trigga akuta hjärthändelser som exempelvis hjärtinfarkter.Låt oss därför ta hand om varandra och tänka lite extra på hjärtat under julen. Låt farfar vila en stund medan du hjälper till i köket. Och varför inte ge farmor en vinterpromenad i trevligt sällskap och en slant till hjärtforskningen i stället för det där julgodiset? Kristina Sparreljung

Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden Var uppmärksam på symptom på hjärtinfarkt (Källa: Hjärt-Lungfonden)# Plötsliga smärtor mitt i bröstet som kan stråla ut i armarna# Hjärtklappning# Illamående och kallsvett#Andnöd# Yrsel eller svimning