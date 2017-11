Försäkringskassan misstor läkarintyg

Socialdemokraterna gick till val med påståendet att de skulle sluta stänga av sjuka människor ur våra trygghetssystem. Nu lever socialdemokraterna inte upp till löftet utan gör precis tvärtom. Försäkringskassans avslag av sjukintyg var 2015 två procent , det hade ökat till fyra procent 2016 och ser nu ut att stiga exponentiellt (Källa Försäkringskassans ärendehanteringssystem och databas MiDAS).

Min uppfattning efter att ha samtalat med läkare är att läkarintygen trots allt är relevanta, men att försäkringskassan underkänner dessa. Konsekvenserna blir att sjukskrivna människor blir friskskrivna och skickas till arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har tillgång till hjälpmedel och subventioner för handikappade. En utredning påbörjas på arbetsförmedlingen för människan, som enligt läkare borde vara heltid sjukskriven. Ingen arbetslöshetsförsäkring eller fas 3-bidrag betalas ut till en icke arbetsför människa. De blir hänvisade till socialbidrag under utredningen. (får dom socialbidrag?)

Det leder till att personer blir utförsäkrade, dvs deras sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) blir noll för alltid. Resultatet är att dom blir fullständigt lämnade utanför det svenska trygghetssystemet.

Är det för att få ner sjuktalet som man friskskriver många sjuka människor i dag?

Är det så att vi är på väg mot den amerikanska modellen?

Som svensk men uppväxt i USA har jag observerat att sjuka människor i USA går under. Sjuka människor klarar inte av att leva på gatan och äta ur soptunnor som friska fattiga kan. Nu kan verkligen Trump säga: "Sweden … who would believe it". Vad hände med bilden av Sverige som gjorde Sverige berömt långt ut i världen som det samhället som lyckades med ett trygghetssystem för sina medborgare?

Oavsett hur vi hanterar nuvarande problemen behöver vi ett nytt samhällsystem. Stänga försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialkontoret. Vi kunde använda alla pengar som betalas till alla dessa byråkrater och sedan ge alla människor en fast låg lön. Under tiden vi jobbar för ett förnyat samhälle så sluta sparka på dem som redan ligger.

Kan vi försöka med en egen kampanj så det som nu pågår blir uppenbart till alla. Skriv i alla era Youtube-videor, Facebook-inlägg och Instagram taggen: #intygnobbat. Alla förtvivlade läkare skriv taggen även ni.

Marita Sundkvist, Vindeln