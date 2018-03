Debatt: Sportlovet stärker länet

Sportlovet är en tid när många familjer åker iväg på en uppfriskande semester för att åka skidor och njuta av ledighet och natur. Bara i Åre tar man under sportlovsveckorna emot upp till 15 000 skidgäster per dag och sportlovsveckan är en av de mest besöksintensiva under hela året.

Allt sedan 1940-talet, och sportlovets införande, är det tradition för många svenskar att åka iväg till fjällen samtidigt som en undersökning av SkiStar visar att två av tre svenskar gärna vill resa bort under sportlovet för att koppla av.

Sportlovsveckan stärker besöks- och skidnäringen, där siffrorna talar sitt tydliga språk; årligen säljs det liftkort för ca 480 miljoner kronor i Jämtland Härjedalen, gästnätterna per år är närmare 11 miljoner och den totala omsättningen ligger på nästan 5 miljarder kronor. Därtill bidrar besöksnäringen och sportlovet med nya arbetstillfällen, inte minst för unga och utlandsfödda. Mellan 2007-2015 skapades vart femte nytt arbete inom besöksnäringen och över hälften av dessa gick till utlandsfödda.

Vi moderater vill se en ökad besöksnäring till Sverige och inom landet. Vi vill fortsätta att öppna dörrar och sänka trösklar för att underlätta för ungdomar och utlandsfödda att tidigt komma in på arbetsmarknaden. Därför vill vi sänka arbetsgivaravgifterna för ungdomar upp till 21 år, vilket gör det enklare för gymnasister att ta steget ut i arbetslivet till ett första arbete. Därtill vill vi införa en ny anställningsform för ungdomar och utlandsfödda som nyligen kommit till Sverige genom en förstajobbet-anställning som kombinerar arbete, utbildning och handledning. Samtidigt vill vi förbättra möjligheterna till yrkesintroduktionsanställningar för ungdomar genom att förstärka handledarstödet från dagens 2 500 kronor per månad till 3 500 kronor per månad.

Besöks- och skidnäringen är en god språngbräda och ingång för de individer som idag har svårast att komma in på arbetsmarknaden och en bransch där var tredje anställd idag är under 26 år och där 40 procent är utlandsfödda. Vi vill fortsätta att underlätta för besöksnäringen och säger därför också nej till den stoppklosspolitik som regeringen står för: Flygskatt, tredubblad arbetsgivaravgift för ungdomar och alltför stelbenta regelverk och byråkratiskt krångel. Det måste vara enkelt och lönsamt att vara företagare i Sverige. Besöksnäringen stärker Sverige, leder till minskat utanförskap och ett land som håller ihop bättre.

Saila Quicklund (M)

Riksdagsledamot Jämtlands län

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)Riksdagsledamot Näringsutskottet