Debatt: Så kan psykisk ohälsa minskas

Rapport efter rapport har nu i flera år visat att den psykiska ohälsan i samhället ökar. Nu senast i en rapport från Socialstyrelsen där utredarna dessutom bedömer att den psykiska ohälsan kommer att öka ytterligare och att den blir mer långvarig för den enskilde.

Frågan är vad som är värst; att den psykiska ohälsan ökar eller att så lite görs för att förebygga problemet? Detta trots att verktyg för att lindra och bota finns.

Regionen, via psykiatrin och de psykosociala teamen, gör många och bra insatser. Detta räcker dock inte till alla och allt för många med grava sömnproblem, oro- och ångestproblematik, stress, depression etc blir satta på väntelistor som aldrig tycks ha något slut. Många personer redovisar att de fått tid men att insatsen har varit begränsad och att de fått avsluta innan behandlingen varit färdig då andra i kön ”trycker på”. För några leder hjälpen kanske till ett recept på en antidepressiv medicin som år ut och år in kan förnyas via ett telefonsamtal med hälsocentralen. En ökande skara står inte ut och ser som enda lösning att avsluta sina liv. För andra blir konsekvensen att söka privat vård. Den utvägen kräver dock en bra försäkring, alternativt att man har de ekonomiska förutsättningarna - långt ifrån alla har det.

Det är inte bara den enskilde som tar en stor kostnad i denna situation. Den samhällsekonomiska kostnaden är skyhög. Vid sidan av de höga vårdkostnaderna, t ex kostar ett dygns behandling vid sluten psykiatrisk vård mer än 10 000 kr, är samhällets kostnad för ett års frånvaro från arbetslivet ca 585 000 kr för en person med normal inkomst.

Det är känt sedan flera år att en stor mängd av de patienter som besöker våra strängt ansatta hälsocentraler, gör det utifrån kroppsliga besvär som i grunden är orsakade av psykisk ohälsa. Dessa kroppsliga besvär tar stora resurser i anspråk att utreda och skapar köer för andra.

Om en patient har en anställning får dennes arbetsgivare bära en stor del av den samhälleliga kostnaden, t ex produktionsbortfall, sjuklönekostnad, störningskostnader, inskolning av vikarier och ökad administration. Kostnaden per arbetsdag kan uppgå till mer än 5 000 kr. Varje chef och personalansvarig vet hur mycket tid och pengar som går till arbetet kring den sjukskrivne!

Även Försäkringskassans resursinsatser utgör en del av den samhälleliga kostnaden.

Vi vet i dag att det i många fall kan vara en mycket lönande investering att ge en person som lider av psykisk ohälsa hjälp i form av psykoterapi. Om kostnaden för terapin är 50 000 kr och 100 personer erbjuds terapi är totalkostnaden för dessa personer fem miljoner kr. Utgår vi från att det ligger en besparing på ca 750 000 kr (ökad produktion och minskade vårdkostnader) årligen i den andra vågskålen ”räcker” det om sju av dessa 100 personer kan komma tillbaks i arbete utan vårdkostnader ETT år tidigare än de skulle gjort utan terapin.

En handfull lyckade psykoterapier betalar tillbaka kostnaden till samhället för hundra startade och det på en mycket kort tid. Vad väntar politiken på?

Gunnar Hultin

Socionom/leg. Psykoterapeut

Claes Malmquist

Nationalekonom